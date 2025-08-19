東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に両パークで提供される「さつまいものケーキ、スーベニアプレート付き」を紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”さつまいものケーキ、スーベニアプレート付き

価格：550円（スーベニアプレート付き プラス650円）

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」／東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「さつまいものケーキ、スーベニアプレート付き」

スーベニアプレートはチュロスを持って楽しそうにしているゴーストの姿！

ハロウィーンのお菓子をのせて楽しむのにもぴったりのアイテムです。

さつまいものケーキは、しっとりとしたケーキに、さつまいもペーストとさつまいもホイップを重ね、チョコを飾っています。

カラメルチップが食感にアクセントになっています。

スーベニアプレートはダイカットのかわいいゴースト！

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”さつまいものケーキの紹介でした。

© Disney

