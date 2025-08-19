ガンバ大阪の安部柊斗、広島戦の退場で2試合の出場停止処分と罰金20万円

ガンバ大阪のMF安部柊斗は8月16日のJ1リーグ第26節サンフレッチェ広島戦で退場処分を受けた。

Jリーグは18日に2試合の出場停止処分と罰金20万円を発表した。

広島戦の後半15分、安部はゴール前に走り込んで右サイドからのクロスが逆サイドで折り返されたところに反応すると、胸トラップするもボールが高く浮いてしまう。そのボールを処理しようと広島のGK大迫敬介が飛び出してきたところ、安部は右足を高く上げて飛び蹴りのような形でそのまま大迫に突っ込んでしまった。大迫の顔面付近に安部のスパイクの裏が入ったプレーに、主審の御厨貴文レフェリーは即座にレッドカードを提示した。

Jリーグは18日に規律委員会での裁定を発表し、「（公財）日本サッカー協会競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、相手競技者の右腕に足裏で接触した行為は、著しく不正なプレーに該当すると判断、2試合の出場停止処分と罰金20万円とする」とした。

これにより、安部は8月20日に前倒し開催されるリーグ第30節のFC町田ゼルビア戦と、23日の第27節横浜FC戦が出場停止になる。

安部は7月16日に天皇杯3回戦のモンテディオ山形戦で足を高く上げたプレーで退場処分を受け公式戦2試合の出場停止になり、それが明けて復帰した広島戦で再び同じようなプレーで退場処分になってしまった。安部はFC東京から2023年夏にベルギー1部モレンベークに移籍。2部に降格した昨季もプレーし、今夏にG大阪へ移籍していた。（FOOTBALL ZONE編集部）