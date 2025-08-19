この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「【作図が簡単に！】これは便利だ。ビジネスの図解を簡単に作るAIがすごい。「Napkin AI」をレビューします」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、今話題の作図AIサービス「Napkin AI」について熱く語った。戸田氏は「こ れすごいですよ。今まで苦労していたね、ビジネス用のいわゆる作図、チャート図みたいなものが、AIで作れちゃうんです」と、従来の作図作業に悩んでいた層へ向けて、その利便性を強調。「今はドラフトウィズAIという方で利用していきます」と具体的な操作を紹介しつつ、実際に東京23区の人口と面積を比較する資料作りをデモンストレーションした。

戸田氏は、「このナプキンAIも無料で試せます。アカウント作れば無料」と、“無料で使える”点を力説し、「こんな綺麗な図が作れるっていいですよね。すぐに作れます」と惜しみない称賛を送る。特に、“Generate Visuals”ボタンひとつでAIが自動的に図解を生成し、カラーパターンや全体のスタイルも細かく調整できる操作性について「デザインいいですよね、水色とか僕デザイン良くて大好き」「ちょっと待つ価値は十分にあります」とコメント。また「現時点ではこれ無料で使えるんですよ。すごくないですか」と繰り返しアピールした。

さらに、Wordファイルの読み込みにも対応しており、「この内容を読んで、それに合わせた分かりやすい図を作ってくれるって、これもう本当に神じゃないですか」と感動を隠さない。「PowerPoint上でテキスト直してもいいですよね」「手動で作ることを考えると、めっちゃ作りやすいですよね」と、現場感覚で操作性・効率性を高評価した。

エクスポート機能やPDF・パワーポイント保存で「なかなか完成度が高くスライドが作れる」「マイクロソフト標準の図解と被んないことですよね」と、既存ソフトとの違いや拡張性にも言及。最後に、「Napkin AI、ぜひ使ってみてください。少なくとも今のところ、無料で使えるので、超おすすめです」と力強くまとめた。

