◇米女子ゴルフツアー ポートランド・クラシック最終日（2025年8月17日 オレゴン州コロンビアエッジウオーターCC（6497ヤード、パー72））

2打差単独首位から出た岩井明愛（23＝Honda）が6バーディー、ボギーなしの66で回り、通算24アンダーでツアー初制覇を飾った。日米通算7勝目。5月に初優勝した双子の妹・千怜（ちさと、23＝Honda）に続く勝利で、ツアー史上初の双子Vを達成した。姉妹Vはこれで4組目となり、日本勢としては今季5人目の勝利。千怜も7打差7位から今季自己ベストの64と伸ばし、通算19アンダーの3位に入った。

【岩井明に聞く】

――優勝を確信したのは？

「18番のバーディーパット。リーダーボードを見たときに勝てそうだなと思った」

――最終日は楽しむと言っていた。

「内心ちょっと緊張はしていたけれど、負けたことが良い経験になっていたかなと思う」

――序盤はティーショットを曲げながらもパーセーブをした。

「いつもなら凄く曲がる日だったと思うが、自分の中でスイングを気をつけているポイントがあって。そこを最後までうまく合わせられたのが良かった」

――表彰式では英語で優勝スピーチをした。

「一番緊張した（笑い）。何とか乗り越えられたので良かった」

――次の目標は？

「メジャーに勝ちたい。自分のペースでぼちぼち頑張ります」

【岩井明愛はこんな選手】

☆生まれ＆サイズ 2002年（平14）7月5日生まれ、埼玉県川島町出身の23歳。埼玉・川島中―埼玉栄高―武蔵丘短大卒。1メートル61、59キロ。血液型A。

☆家族 父・雄士さん、母・恵美子さん、妹・千怜、弟・光太さん（日大ゴルフ部）。

☆ゴルフ歴 8歳の時、父・雄士さんの影響で千怜とともにゴルフを始める。中学時代は陸上やサッカーにも打ち込み、埼玉栄高進学後、ゴルフに専念。18年全国高校選手権春季大会優勝。20年日本女子オープンでローアマに輝く。

☆日本ツアー 21年6月プロテストに合格。同年9月下部ツアーの山陽新聞レディースでプロ初優勝。23年4月KKT杯バンテリン・レディースでツアー初優勝。同年9月の住友生命レディース東海クラシック、ミヤギテレビ杯ダンロップ女子では史上4人目の2週連続完全優勝。ツアー通算6勝。

☆趣味 サッカー。