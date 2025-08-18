ガバッと着るだけ → 着映え十分！【ZARA】大人が頼れる♡「主役級ブラウス」

コーデに物足りなさを感じたら、着映えが狙える主役級アイテムをワードローブに加えてみて。今回は大人世代に似合うアイテムを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。編集部が注目したのは、ロマンティックな刺繍ディテールが施されたブラウス。ガバッと着るだけでオシャレを底上げできそうな華やかなブラウスで、ワンランク上のコーデを楽しんで。

フォークロアなブラウスで旬顔コーデに

【ZARA】「刺繍入りストラクチャーブラウス」\6,290（税込）

ニュアンス感のあるエクリュカラーと、大胆な花柄デザインでフェミニンなムードをまとったブラウス。ぽわんとしたキャンディスリーブも、女性らしさを引き立てるポイントに。エスニックな雰囲気が漂う胸元のタッセルが、今年らしいフォークロアな雰囲気を醸します。フレアスカートできれいめに着こなしたり、ジーンズでカジュアルに落とし込んだり、幅広いコーデで活躍する予感。

涼しげで上品な透かしデザイン

【ZARA】「ZW COLLECTION ロマンティック刺繍ブラウス」\6,590（税込）

夏でも黒が着たい大人女性には、涼しげな透かしデザインのブラウスがおすすめ。華やかな刺繍デザインとウエストにギャザーをきかせたメリハリのあるシルエットで、エレガントなムードが漂います。ウエストからふわっと広がっているから、お腹まわりのラインを拾いにくく、さり気なく体型カバーが狙えそう。

