ÆüÊÆ200¾¡¤ËÇ÷¤ëÅÄÃæ¾Âç ¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿ÃË¤¬¸«È´¤¤¤¿¡Ö¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¡×¤ÎÁÇ¼Á
¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤Îµ²±¡Á¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå
Âè£·²ó ÅÄÃæ¾Âç¡Êµð¿Í¡Ë
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¤Ä¤ÈÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡£³ÚÅ·»þÂå¤Î2013Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó24¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤â£¶Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¡×¤È¤·¤ÆÂ¸Ê¬¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊõÄÍ¥Ü¡¼¥¤¥º¤«¤é¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÅÄÃæ¾Âç¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡¡photo by Kouchi Shinji
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ë¤¢¤ë¹Å¼°¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡¦ÊõÄÍ¥Ü¡¼¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï2001Ç¯½Õ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢É®¼Ô¤ÏÊõÄÍ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë±üÂ¼¹¬¼£¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÎý½¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±üÂ¼¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¡¢À¾Éð¤ÇÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï1994Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó210°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¡¡¤½¤Î±üÂ¼¤¬¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Ç®¿´¤Ê»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÅÄÃæ¤¬ÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¤È¤¯¤Ëµ¤¤Ë¤È¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÎý½¬¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±üÂ¼¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é......¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Ãæ³Ø£²Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÅÄÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢Æð¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡¦º«ÍÛÎ¤¡Ê¤³¤ä¤Î¤µ¤È¡Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÊá¼ê¡££¶Ç¯»þ¤Ë¤ÏÅê¼ê¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤éÁÏÀß£³Ç¯ÌÜ¤ÎÊõÄÍ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤ò¸«³Ø¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬È¯¤¹¤ëÀ¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤È¡¢¤Î¤Á¤Ë·èÃÇÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä©Àï¤Îµ¡²ñ¤¬¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø£±Ç¯¤Î½©¡£¡Ö¸ª¤Î¶¯¤µ¤È¸ª¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬Åê¼ê¸þ¤¡×¤È¤¤¤¦±üÂ¼¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¶¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤éÅê¤²¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢Âç·¿Åê¼ê¤Î¤ï¤ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²Ç¯¤«¤é¼çÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Åê¤²¤Ê¤¤Æü¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¤¢¤Î»î¹ç¤ÇËÍ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Û
¡¡ÅÄÃæ¤¬ÊõÄÍ¥Ü¡¼¥¤¥º¤ËºßÀÒ¤·¤¿£³Ç¯´Ö¡¢¼çÍ×Âç²ñ¤òÃæ¿´¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÅÄÃæ¤¬¤Î¤Á¤Ë¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤ÇËÍ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿£²Ç¯²Æ¤Î¸©Âç²ñ·è¾¡¤â´ÑÀï¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦ºÇ½ª²ó¡¢Æó»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î²Æ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ù¤¤¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î¤Ê¤«¤Ë¿¼¤¯»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢Âç·¿Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇÂ®136¥¥í¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î»Ñ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Æ¹»¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£ÅÄÃæ¤¬Ãæ³Ø£³Ç¯¤Ë¾å¤¬¤ë½Õ¡¢¤¢¤ë»¨»ï¤ÎÆÃ½¸¤ÇÅÄÃæ¤ò¼èºà¤·¤¿»þ¤À¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Î¼èºà¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºàÅöÆü¡¢Îý½¬¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÏÆ¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅÄÃæ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¿¤¢¤È¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢»¨ÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Çµ¤³Ú¤ËÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÄÃæ¤ÎÈ¯¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ëµ¤°µ¡Ê¤±¤ª¡Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¿Í¤â¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ò¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤«¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¤«......¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥Ë¥³¥ê¤È¤â¤»¤º¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸À¤ï¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¼èºà¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÄÃæ¤ÏÉ½¾ð¤ò°ìÃÊ¤È°ú¤Äù¤á¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£Åê¼ê¡¦ÅÄÃæ¤Î´Î¤È¸À¤¨¤ë°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤ò¡¢¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¤â¸Ê¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ä°Õ¼±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ë±üÂ¼¤¬ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ú´Ñ¤ëÎÏ¤¬¥±¥¿°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡Û
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤¬¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤ò¿¿»÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¥×¥í¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡ª¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï±üÂ¼¤Î¸ýÊÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢ÅÄÃæ¤â²¿ÅÙ¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¡¢ÎäÀÅ¤Ê»×¹Í¡¢Ç®¤¯¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÄÃæ¤ò¼èºà¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¡Ê±üÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ËÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤ÏÃ¯¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ë¡£°¤¤»þ¤Ë¤³¤½¡¢Áª¼ê¤ÎËÜÅö¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶µ¤¨¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾õÂÖ¤¬°¤¤¤«¤é¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï°ìÀÚ»×¤ï¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Áö¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¼è¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤È¤«¡¢¥×¥é¥¹¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤½¤³¤«¤éÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ò¹¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¶Åê¤²¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÀäÂÐ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÊý¤ä¾õ¶·È½ÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò·«¤êÊÖ¤·¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç°ìÈÖÆ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤Ê¤¦¾õ¶·È½ÃÇ¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Áö¼Ô¤ÎÆ°¤¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂÇµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÆ°¤¯¡£ºÇ½é¤ÏÍ×µá¤¬¹â¤¯¤ÆÆ°¤Êý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ï¤Ë»ëÌî¤ò¹¤¯»ý¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÏ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¸«¤ëÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Ã±¤ËÅê¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬²¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡ØÆ°¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ç´¶¤¸¤í¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢Åê¤²¤ë°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ï¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±üÂ¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ºÇ¤¿¤ëÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ"´Ñ¤ëÎÏ"¤Î¹â¤µ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¾õ¶·¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¡¢Ì£Êý¤ÎÌî¼ê......¾ï¤Ë¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢"´Ñ¤ëÎÏ"¤¬¥±¥¿°ã¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤ÎÅÄÃæ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃæ³ØÀ¸¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ä°Õ¼±¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÌÌ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¤òÃµ¤¹¤Î¤ÏÅÓÃ¼¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥Õ¥©¡¼¥à¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¹â¹»¡¢³ÚÅ·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÄÃæ¤Î¡Ö¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¡¢ÂÎÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÀ®Ä¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿´¤ÈÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤³¤½¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿ºÇÂç¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯Ãæ³Ø»þÂå¤Î£³Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£