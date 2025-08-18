¡Ö»ä¤Ï£±¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¸µAKB¥¢¥¤¥É¥ë¶¼Ç÷¤ÇÂáÊá¤ÎÌµ¿¦ÃË¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç»¦³²Í½¹ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡íÍýÍ³¡í
¡ÖµÔ»¦¤·¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¤ä¡×
Âç¤¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÈÄ¹¤¤Á°È±¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃË¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Î¾å¤«¤é¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¤Î¤¾¤¤¤¿ºÙ¤¤ÌÜ¤Ï¡¢»É¤¹¤è¤¦¤Ë¤¸¤Ã¤È¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
·Ù»ëÄ£¿·½É½ð¤ÏAKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Â¼»³ºÌ´õ¡Ê¤æ¤¤¤ê¡Ë¤µ¤ó¤ò¶¼Ç÷¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦Â¼ÅÄÍµ°ìÏ¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡££¸·î£³Æü¤Î¸áÁ°£²»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¡Ø£µ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤ËÂ¼»³¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖµÔ»¦¤·¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¤äwwww¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÍÆµ¿¤À¡£
¡ÖÂ¼»³¤µ¤ó¤Ï£¸·î£¸Æü¤«¤é¿·½É¡¦µª°ËÔ¢²°¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¿·¡¦ËëËö½ã¾ðÅÁ¡Ù¤Ç¼ç±é¤Î²ÅÄÁí»Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤Î²ÅÄÌò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²áµî¤Ë¤Ï¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤äÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¼»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£Ç¯¤Î£¶·î¤ËAKB¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Î½é¤ÎÂç¤¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£³Æü¤ËÂ¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿»¦³²¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹ÆâÍÆ¤¬¡¢ÉñÂæÃæ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£´Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤éÂ¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¶¼Ç÷¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ç24Ç¯£··î¤Ë¤âÂ¼»³¤µ¤ó¤Ø¤Î¶¼Ç÷ÍÆµ¿¤ÇÂçºåÉÜ·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¡¢Ä¨Ìò£¶¥õ·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¼»³¤µ¤ó¤Ø¤Î»¦³²Í½¹ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÈÈ¹Ô¤Ï¼«¿È¤¬ÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉü½²¤À¤Ã¤¿
¡ÖºòÇ¯¤Î»ö·ï¤ÏÂ¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤ËÂ¼»³¤µ¤ó¤ò¡Ø¿·Âçºå±Ø¤Ç»¦¤¹¡Ù¤È£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¹þ¤ß¡¢·Ç¼¨ÈÄÍøÍÑ¼Ô¤«¤éÄÌÊó¤µ¤ì¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎºÛÈ½¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸µAKB¤Î²¬ÅÄÆà¡¹¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò²¿ÅÙ¤âÂà²ñ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼»³¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¡Ø²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë´óÀ¸¤·¤Æ³Ú¤Ë¿Íµ¤¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÂ¼»³¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Þ¤ÇÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Â¼»³¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÉü½²¤È¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ò»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡´±¤«¤é¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ØÍýÀ¤Ç¤½¤¦»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤¿¤á¤ËÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê»ö·ï¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤ÈÂ¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµîÇ¯Êá¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë»ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤«¤éÅÜ¤ê¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡×¡ÖÈ¿ÏÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢È¿ÏÀ¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö»ä¤Ï£±¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸µ¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤ÇÃ¡¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡ØÁ°²Ê¼Ô¡Ù¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
Áê¼ê¤¬Áþ¤¤¤È¤¤¤¦Éé¤Î´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Â¼»³¤µ¤ó¤Ø¡Ö»¦³²Í½¹ð¡×¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¡£½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤Î¥é¥ê¡¼¤¬Â³¤¯¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÃ¦¤±½Ð¤¹¤¹¤Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£