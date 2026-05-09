元AKB48のタレント板野友美（34）が9日、自身のXを更新。板野や夫のヤクルト高橋奎二投手（28）について報じた一部週刊誌報道に対し、憶測があるなどとして抗議した。板野は今月6日に、19年間所属した所属事務所ホリプロから独立すると発表している。板野は今回、その直後のタイミングで報じられた「板野友美ホリプロから独立で心配される不調のヤクルト選手夫との『W炎上リスク』との見出しが付いた、一部週刊誌のウェブ記事を