タレント若槻千夏（41）が、28日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時22分）に出演。AKB48のセンター伊藤百花（22）を「見た瞬間の衝撃が橋本環奈ちゃんと一緒」と評した。この日は伊藤がゲスト出演した。若槻は「私、今日さっしーとLINEしてて。たまたま」と同グループ出身の指原莉乃と連絡を取り合っていたことを報告。そこで「今日、伊藤百花ちゃん来ますって言ったら、え？いともも？って言わ