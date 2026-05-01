AKB48の公式サイトが1日に更新され、花田藍衣（20）が体調不良のため活動を休止することを発表した。「AKB48メンバーの活動に関するご報告」とし、「AKB48メンバー花田藍衣ですが、体調不良のため本日5月1日（金）よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と休養することを発表した。休演や欠席となるイベントや握手会などを案内。「なお、活動休止中はAKB48Mailをはじめ、各種有料サービス