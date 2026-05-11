香川県香川県は、1988年に愛媛県から分離独立した日にちなんで、12月3日を「香川県民の日」と制定しました。この記念日を県民に周知し、親しみを持ってもらおうと、シンボルとなるロゴマークを募集しています。最優秀賞(1点)には10万円、優秀賞(2点)には1万円を贈呈します。 応募できるのは、香川県出身の人や県内に在住・通勤・通学している人です。募集するロゴマークは「ふるさと香川の魅力や人の温かさ