8年ぶりに国内のAKB48グループが集結したCMが大きな話題を呼んでいる。オリジナルグッズ作成サービス「UP-T」の新CM発表会が4月28日、東京・ニッショーホールで開催。会場には、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48から総勢30名のメンバーと、西村博之（ひろゆき）氏が出席した。CM撮影当日は、地方グループの帰りの飛行機の時間が決まっているため、かなりのハードスケジュールで進められたそうで、ひろゆき氏が「おっさん