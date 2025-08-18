◇パ・リーグ ソフトバンク1―0ロッテ（2025年8月17日 みずほペイペイ）

無失点ロードが続いている。ソフトバンク・モイネロが7回3安打無失点の快投。勝ち星はつかなかったが、21イニング連続無失点となり防御率は1・13に良化した。

「チームにいい流れが来るような投球がしたかったので、7回までしっかり投げることができて良かった」

奪った三振は10。3回には1死一、二塁のピンチで西川、池田を2者連続空振り三振に斬った。直球にスライダー、カーブを交えて三塁を踏ませない。直球の球速は140キロ後半と抑えめで凄味は見せなかったが、クレバーで危なげのない投球だった。小久保監督は「さすがですね。前回は完封していて、日本ハム戦も控えている。今日はあの回（7回）、もっと言えば6回でもいいと思っていた。よく投げてくれました」と称えた。

先発転向1年目の昨季、防御率1・88でタイトルを獲得した。2年連続の最優秀防御率へ快投を続け、現時点で球団記録である1942年の神田武夫（南海軍）の1・14を上回っている。

次回は中6日で24日の日本ハム戦に先発する見込み。「大事な試合が続くので、次も良い投球ができるようにしたい」。今季6試合登板で4勝負けなしの同カードで再びライバルを叩く。

H…タフネス守護神の杉山がリーグ一番乗りで2年連続2度目の50試合登板を果たした。9回に3番手としてマウンドに上がると3者凡退でピシャリ。直後にサヨナラ勝ちし、3勝目を挙げた。小久保監督は快投を称えつつ「目標は70試合と言っているけど、その前に止めたいですね。今年で終わるわけではないので」と話した。