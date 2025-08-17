8月17日、札幌競馬場で行われたG2・札幌記念（芝2000m）は、3年連続このレースに出走しているトップナイフが悲願の初タイトルを獲得した。混戦の2、3着争いは牝馬のココナッツブラウン、13番人気のアラタの順に入った。

札幌記念、勝利ジョッキーコメント

1着 トップナイフ

横山典弘騎手

「いつも勝つと嬉しいですけど、特にこの馬とは若馬の時からずっと付き合っていたのでとても嬉しいです。色々馬体に故障が発生したりして、なかなか結果出なかったんですけど、やっと復活してくれたのでとても嬉しいです。膝蓋の手術でスタートがちゃんと出るようになったんで、今日は出たなりのいいとこで競馬できればなと思ってました。（手応えは）よかったです。1週前に和生に追い切りも乗ってもらっていいよと聞いていたので、返し馬に行くのが楽しみだったんですけど、返し馬がやっぱり今までの中で1番良かったので、自信を持って乗りました。道中楽に来れたので、最後は進路さえ空いていれば突き抜けるなんて感じだったので、上手く誘導できてよかったと思います。ちょっと運もないとこもあり、馬体のあまり良くないとこもあったので、本当にこれからだと思います。結果が出なくても、ずっと陣営、厩務員さんも調教師もオーナーも我慢して、僕の好きなようにやらせてもらったので、それに馬もちゃんと応えてくれたので、このあと軌道に乗ればまた大きなとこで、大きな花が咲かせられると思うので、頑張ってもらいたいと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

8月17日、札幌競馬場で行われた11R・札幌記念（G2・3歳上オープン・芝2000m）は、横山典弘騎乗の10番人気、トップナイフ（牡5・栗東・昆貢）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のココナッツブラウン（牝5・栗東・上村洋行）、3着に13番人気のアラタ（牡8・美浦・和田勇介）が入った。勝ちタイムは2:01.5（稍重）。

1番人気で岩田康誠騎乗、ホウオウビスケッツ（牡5・美浦・奥村武）は、7着敗退。

札幌記念・トップナイフと横山典弘騎手

横山典弘騎乗の10番人気、伏兵トップナイフが嬉しい重賞初制覇を果たした。3年連続で挑んだこのレースで、ついに念願のタイトルを手にした。道中は中団インをロスなく立ち回り、直線でも狭いスペースを突いて進出。鞍上の巧みな手綱さばきに導かれ、歓喜のゴールを駆け抜けた。

トップナイフ 19戦3勝

（牡5・栗東・昆貢）

父：デクラレーションオブウォー

母：ビーウインド

母父：スピニングワールド

馬主：安原浩司

生産者：杵臼牧場

【全着順】

1着 トップナイフ 横山典弘

2着 ココナッツブラウン 北村友一

3着 アラタ 浜中俊

4着 ケイアイセナ 吉田隼人

5着 ヴェローチェエラ 佐々木大輔

6着 リビアングラス 鮫島克駿

7着 シュトルーヴェ R.キング

7着 ホウオウビスケッツ 岩田康誠

9着 ボーンディスウェイ 木幡巧也

10着 コスモキュランダ 丹内祐次

11着 アルナシーム 藤岡佑介

12着 ハヤテノフクノスケ 横山和生

13着 アウスヴァール 古川吉洋

14着 シュヴァリエローズ 武豊

15着 ステレンボッシュ 池添謙一

16着 ショウナンアデイブ 荻野琢真