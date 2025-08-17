リーグ・アン開幕戦で日本人対決が実現！ともに先発した南野と瀬古を仏メディアはどう評価した？
現地８月16日に開催されたリーグ・アンの開幕戦で、南野拓実が所属するモナコは今夏に瀬古歩夢が加入したル・アーブルとホームで対戦した。
日本人対決となったゲームで南野と瀬古がともに先発したなか、モナコは32分に相手のオウンゴールで先制。61分にはエリック・ダイアーが追加点を挙げる。その６分後にはゴールを許して１点差に詰め寄られたものの、74分にマグネス・アクリウシェがゴールを奪って、結局３−１の勝利を収めた。
フランスメディア『Maxifoot』は採点記事で、この一戦に出場した日本人２人をそれぞれ次のように評している。
南野／採点「5.5点」
「試合序盤からなかなか積極的なプレーを見せた。動きが良く、的確なボールコントロールで絶好のチャンスを創出。しかし、その後は見せ場が減った」
瀬古／採点「４点」
「この日本人ディフェンダーは目立った活躍を見せられず。試合終盤、モナコに3点目を決められた際には（デニス・）ザカリアを止められなかった」
白星発進となったモナコは次節、24日にリールと敵地で激突。一方のル・アーブルはホームでRCランスと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
