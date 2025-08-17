「癒される♡」「猫ちゃんのふわふわ感といい匂いが伝わってくる」とコメントが寄せられたのは、Instagramアカウント『Taylor Match』に投稿された、家族との穏やかなひととき。家族にされるがままな猫ちゃんの光景は、再生回数は104万回を超えて、たくさんの人に癒やしを届けています。

【動画：横になってくつろいでいた猫のもとに息子が近づいていくと…】

身を委ねるテイラーちゃん

子猫の時に、捨てられていたところを今の家族たちに保護してもらったキジ白猫のテイラーちゃんは、今ではすっかり家族の一員。大好きな家族たちになら、何をされても許してしまうのだとか。

この日も、そんなテイラーちゃんと家族の仲睦まじい光景が見られたといいます。横になってくつろいでいたテイラーちゃんのところへやってきたのは、飼い主さんの息子さん。息子さんは、暇そうにしていたテイラーちゃんの姿を見ると、そっと近くにやってきたそう。

そして、テイラーちゃんの体の下に優しく手を入れると、ゆっくりとテイラーちゃんの体勢を変えて、自分の方へ向かせたとのこと。テイラーちゃんはというと、嫌がったりすることなく、息子さんにされるがままだったといいます。

その様子をみれば、テイラーちゃんがどれだけ息子さんに心を許しているのかが伝わってきます。

猫吸いで癒やしを補給♪

息子さんにされるがまま、仰向け状態になったテイラーちゃん。すると、息子さんは優しくテイラーちゃんの頭に自分の鼻をくっつけ…くんくんとおでこの匂いを嗅ぎ始めたそう！どうやら、息子さんは猫吸いをするためテイラーちゃんのところにやってきたようです。

猫吸いタイムの間、テイラーちゃんは息子さんが満足するまでジッとしていたそう。テイラーちゃんのお顔を見てみると、目を細めてどことなく嬉しそうな表情をしていたとのこと。

そんなふたりの穏やかな光景を見ていると、なんだかこちらまで癒やされてしまいます。

ふたりの穏やかな時間にほっこり♪

テイラーちゃんのおでこの匂いを心ゆくまで堪能した息子さんは、一通り吸い終わると、さっきと同じようにテイラーちゃんの体を支えながら、ゆっくりと元の場所へと戻します。

すると、テイラーちゃんは自分の体をペロッとひと舐めしたそう。息子さんにかまってもらえて、少しシャキッとしてきたようです。

その後、もっと息子さんにかまってほしいのか、視線を息子さんの方へと向けるテイラーちゃん。そんなふたりの穏やかなひとときに、たくさんの人が癒やされることとなったのでした。

この光景には、「猫吸いされてる時のテイラーちゃんの顔、めっちゃ可愛い」「わたしも失礼したい…」「猫吸いの作法が丁寧」といった声が寄せられることに。

Instagramアカウント『Taylor Match』では、そんなテイラーちゃんと家族たちの平和で温かな日々が綴られています。

テイラーちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Taylor Match」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。