【7位〜12位】8月17日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】双子座 総合運：★★★☆☆

人の心を温める会話ができると、あなた自身の心も癒される運気です。少しでも誰かの気持ちを理解できると感じたら、遠慮せずに声をかけてみてください。たくさん共感の言葉をかけるのがポイントです。



恋愛運

あなた自身のことでも2人のことでも「これからこんなことをしてみたい」という話題を出すといい日です。共感が生まれたり、あなたの魅力が伝わったりして、恋が盛り上がるでしょう。にこにこ笑いながら楽しそうに話して。



金運

実際はそんなに心配しなくてもいいのに、｢お金のことが不安だ…｣と、感じる可能性がある日です。あれこれと計算するよりも、買い物をしたときに少しでも節約してみて。財布のなかを整理整頓するのも〇。不安が消えていきます。



ラッキーアイテム：お弁当箱



ラッキーカラー：レッド 金運実際はそんなに心配しなくてもいいのに、｢お金のことが不安だ…｣と、感じる可能性がある日です。あれこれと計算するよりも、買い物をしたときに少しでも節約してみて。財布のなかを整理整頓するのも〇。不安が消えていきます。ラッキーアイテム：お弁当箱ラッキーカラー：レッド

【8位】天秤座 総合運：★★★☆☆

ひとつの考えに偏ったり自分の感情を優先したりせず、バランスよく物事を見ることができる日です。だからこそ、重要なポイントを見極めたり、気づきがあったりするでしょう。すべての人に優劣をつけないことが、運気を生かすカギ。



恋愛運

「こうしてくれたらいいのに」「こうあってほしい」と、恋の相手への理想が高まる日。ただ、ありのままを受け入れようと心を切り替えれば、とてもやさしくなれる運気でもあります。「なにも変わらなくていいよ」と思ってみると◎。



金運

海外旅行やお金のかかる習いごとなど、少し大きな出費をしたくなりそうな運気です。｢自分を高めるための投資だ｣という勢いだけで決めるのは×。貯金や今後の収入なども冷静に考慮すると、金運全体がUPするヒントを発見できます。



ラッキーアイテム：ルームフレグランス



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

自分のやり方にこだわり、とことん貫いていくと充実した1日を過ごせる運気です。ただ、人と足並みを揃えようとすると、ストレスが溜まるでしょう。ひとりでできることに集中するのが、満足感を高めるポイントです。



恋愛運

相談されていた人や、失恋直後の友だちなどとの間に愛情が芽生える可能性アリ！それも愛なのだと自信を持って進めば幸せに近づけます。ただし、今日出会った人とはしばらくは友だちでいて、自分の本心を確かめて。



金運

これまで以上に賢く楽しくお金を貯める方法を思いつく可能性大！順調に貯蓄を実行中だとしても、現状を見直して計画を練り直してみるといいかも。｢これは絶対に守らなければ｣というこだわりを捨ててみてください。



ラッキーアイテム：革小物



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

自分とは違うやり方をする人、自分とは違う考えの人に、ちょっとストレスを感じるかも。そんなときはなにか冷たい飲み物を飲むと、気にならなくなるでしょう。また、少し速いペースで歩くのも、気分のリフレッシュになります。



恋愛運

あなたらしい魅力がキラリと輝いて、恋愛が盛り上がりそうな日です。ただ、自分では魅力に自信を持ちきれないかも。誰からもらった言葉でも、褒められたら素直に受け止めましょう。「そんなことないよ」ではなく「ありがとう」と言ってみて。



金運

大切なお金を、しっかりと守ることができる金運の日です。これまでのお金の使い方を｢無駄遣いだったな｣と、感じるかも。でも、自分を責めないで、気付いたことを褒めてください。また、まわりの人との金銭感覚のズレは気にしなくてOK。



ラッキーアイテム：トートバック



ラッキーカラー：グレー

【11位】魚座 総合運：★★☆☆☆

呼吸も歩くペースも、すべてスローにすると、1日を心地よく過ごすことができます。急がなければならないことがあっても、思い切って明日以降に回してしまうといいでしょう。また、家族との会話が心の栄養になる可能性大。



恋愛運

同僚や友だち、趣味仲間など、身近な人があなたに接近してくる可能性がある恋愛運。「恋愛対象じゃない！」と決めつけないで。自然体で笑って話せば、これまでは気づかなかった相手の魅力が見えてくるでしょう。



金運

子どもの頃から知っている年上の人、ときどき会う親戚などから、お金に関して｢勉強になったな｣という話を聞かせてもらえそうな日です。気付いたことは、書き留めておくのがポイント。また、すぐに生かそうと焦らなくてもOKです。



ラッキーアイテム：ガラス細工



ラッキーカラー：シルバー