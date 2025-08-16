º£¤¹¤°¥¯¥Ó¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤Î·èÄêÅª¤ÊÆÃÄ§
»°ÅÄµªË¼¤Îµ¯¶È¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥Þ¥Í¡¼¤Î·ý¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î´äËÜÍÊ¿¤¬µ¯¶È¤ä·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤Î·ý¤Ç³Ø¤Öµ¯¶È·Ð±Ä¥ê¥¢¥ë½Î¡×¡£Âè24²ó¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È»þ¤Î¸ùÏ«¼Ô¤ò¡ÖÀÚ¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Ï¾¦Çä¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¡Ä¤ä¤á¤Æ½©ÅÄ¤Ëµ¢¤ì¡×
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Î¼õÂ÷»ö¶È¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦²Ö²¬·ý¤¿¤Á¡£¤À¤¬°ÊÁ°¤«¤é¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿µï¼ò²°»ö¶È¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¡£»ö¶È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Î¥Ö¤³¤ÈÌÚÂ¼¥Î¥Ö¥ª¤¬¼ºí©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡µÞ¤¤¤Çµï¼ò²°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë²Ö²¬¡£¹¬¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îº´Çì¿¿Íý»Ò¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ÏÂÚ¤ê¤Ê¤¯±Ä¶È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Î¥Ö¤¬¶¯¹Ô½ÐÅ¹¤·¤¿2¹æÅ¹¤Î¶ÈÀÓ¤Ï°²½¡£¤½¤ì¤ò¶ì¤Ë¤·¤Æ±À±£¤ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡º´Çì¤Ë¼Õºá¤·¡¢¥Î¥Ö¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ä²Ö²¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ½Ð»ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄÍ¸¶°Ù¥Î²ð¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Î¥Ö¤òÀÚ¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡Ö¾¦Çä¤ÏÍýµÍ¤á¤ÎÀ¤³¦¡£ÆÍÈ¯Åª¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¿Í´Ö¤Ï¾¦Çä¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ºí©¤·¤¿¥Î¥Ö¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢¤ä¤±¼ò¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±¶¿½Ð¿È¤Ç²Ö²¬¤Î¸µÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ëT¥·¥ã¥Ä¹©¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥è¡¼¥³¡Ê¹©Æ£ÍÛ»Ò¡Ë¤À¤±¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¼å²»¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍâÆü¡£²Ö²¬¤Ï¡¢¥è¡¼¥³¤òÏ¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¥Î¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òµá¤á¤Æ¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Î¥Ö¡¢¤ªÁ°¤ò·Ð±Ä¤Î¸½¾ì¤«¤é¹ß¤í¤¹¡×
¡Öº£²ó¤Î¤³¤È¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÁ°¤Ï¾¦Çä¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¡Ä¤ä¤á¤Æ½©ÅÄ¤Ëµ¢¤ì¡×
ÁÏ¶È¼Ô¤¹¤é¡Ö¥¯¥Ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¿·¶½´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¡×¤ÎÂ¸ºß¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢À®Ä¹µ°Æ»¤Ë¾è¤ì¤Ð¾è¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤¬·Ð±Ä¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÏ¶È´ü¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤¬½ÅÍ×¤À¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤ÐÅ¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤Î¥Î¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¸ùÏ«¼Ô¤¿¤Á¤ò·Ð±Ä¤«¤é¹ß¤í¤¹¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÁÏ¶È¼Ô¤¬¼«¤é¤Î²ñ¼Ò¤òµî¤Ã¤¿¡Êµî¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë»öÎã¤Ê¤É¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Uber¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥«¥é¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤äÁÈ¿¥¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂàÇ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡WeWork¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦¥¢¥À¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó»á¤â¤½¤ó¤Ê1¿Í¤À¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î²£¹Ô¤ä½¾¶È°÷¤ÎÍðÃÔµ¤Áû¤®¤Ê¤É¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±¼Ò¤À¤¬¡¢¾å¾ì±ä´ü¤ËÉÔÀµ²ñ·×¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Áê¼¡¤®¡¢Åê»ñ²È¤é¤Î°Õ¸þ¤Ç¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤¢¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¼«¤éÁÏ¶È¤·¤¿Apple¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£·Ð±Ä¤ä»ö¶ÈÀ®Ä¹¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê²ñ¼Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´¶¾ð¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿È½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¥Î¥Ö¤ò·Ð±Ä¤«¤é²¼¤í¤·¤¿°ìÊý¡¢ÃÏ¸µ¡¦½©ÅÄ¤Ç¤ÎºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¾ì¤òÍÑ°Õ¤·¤¿²Ö²¬¡£¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤ò·Þ¤¨¡¢T¥·¥ã¥Ä»ö¶È¤Ï¼¡¤ÎÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
