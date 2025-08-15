21日に1st写真集「MARIN」が公開

フィギュアスケートの2016年世界ジュニア選手権女王・本田真凜さんの1st写真集「MARIN」の先行カット第5弾が、発行する講談社から15日に公開された。24歳の誕生日となる8月21日に発売。本田さんは自身のインスタグラムで、撮影の裏側を公開している。

先行第5弾は、台湾・高雄にあるレトロな喫茶店＆バーで撮影。フロアごとに雰囲気が変わる店内で、シャッターを切る度、めくるめく表情、ポージングを披露している。ドキッとするような大人っぽい表情からピュアな笑顔弾けるショットまで、その表現力にスタッフが感嘆の声を上げたという。

本田さんは「写真集『MARIN』の中で1番を選んで！ と言われたら迷わず赤ドレスカット！ という気がします！ そして冊子の中にお気に入りを絞り切るのが1番難しかったカットでもあります！ お楽しみにです！！！」とコメントしている。

写真集発売まで1週間となった14日には、本田さんが自身のインスタグラムで撮影の舞台裏映像を公開した。水着でプールでの水面に優雅にたゆたうシーン、海をバックに撮影した場面など、台湾で嬉しそうに写真に納まる姿が紹介された。

写真集はオールカラー144ページ、本体価格2970円（税込）。なお電子書籍版は144ページに加え、本人自らがセレクトしたカットで構成される限定特典8ページ付きで発売される。インスタグラムの文面では「8ページ追加という事で、何千枚という全写真を頂いてそこから自分で迷いに迷い選んだ＋8ページです」と説明している。



（THE ANSWER編集部）