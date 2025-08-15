¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡ÙºÇ½ª40´¬È¯ÇäÄ¾Á°¡¡2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç39´¬Ê¬¤¬ÌµÎÁ¸ø³«
¡¡¾®ÎÓÍ¸ã¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎºÇ½ª´¬¤È¤Ê¤ëÂè40´¬¤¬8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢8·î15Æü¤«¤é8·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾®³Ø´Û¤ÎWEBÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ó¥Ã¥³¥ß¡×¤ÈÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¡Ö¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¡×¤Ë¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹39´¬Ê¬¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÀ¹»³¡¦Î¶Æó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤Î¥¢¥ª¥¢¥·ÊÐ°¦TV¡Ù¤âÊüÁ÷·èÄê
¡¡ÌµÎÁ¸ø³«¤È¤È¤â¤Ë¡¢8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë21»þ¤Ë¤Ï¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡ØÀ¹»³¡¦Î¶Æó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤Î¥¢¥ª¥¢¥·ÊÐ°¦TV¡Ù¡Ê°¦É²¸©TBS·ÏÎó¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥·¥â¥ê¥å¥¦¡¦Á°ÅÄÎ¶Æó¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¾®ÎÓÍ¸ã¤¬Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡Ö°¦É²FC¡×¤È¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥ª¥¢¥·¥µ¥ó¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤¬8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£¸ÂÄê¥¿¥ª¥ë¥Þ¥Õ¥éー¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¤ò¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¥²¥¹¥ÈÍè¾ì¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë