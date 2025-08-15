Instagramに投稿されたのは、ワンコがお店で食事をした時の様子です。ワンコがカウンターで大将にご飯を振る舞ってもらう光景は、あまりにも微笑ましくて…？投稿は記事執筆時点で298万回再生を突破し、「可愛すぎる」「幸せ空間」といった声が寄せられています。

【動画：カウンターで大将からご飯を振る舞ってもらう犬→真剣な眼差しで見つめて…可愛すぎる『食事の光景』】

お店でご飯を待つワンコ

この日、ポメラニアンの「むぎ」くんは、飼い主さんと一緒にご飯屋さんにやってきました。さっそくお店の大将は、むぎくんのご飯を作り始めたそう。

準備ができるまでの間、むぎくんはカウンター席についてお行儀よくお座りし、じーっと大将を見つめていたとか。

どうやらむぎくんは自分のご飯を作ってくれているところだと察しているらしく、とても真剣な表情をしていたそうです。

熱い視線を感じた大将がチラッとむぎくんの方を見て、「待っててね」というように優しく微笑む場面も。

ご飯を振る舞う大将と喜ぶワンコが微笑ましい！

しばらくするとむぎくんのお食事の準備が整いました。大将が笑顔を浮かべながらご飯を見せると、むぎくんはカウンターにお手々をついて立ち上がり、「美味しそう！早く食べたい！」と前のめりに。

そして大将がお皿をカウンターに置いた瞬間に、「もう待てない…いただきま～す！」とご飯をパクパクと食べはじめたそうです。

ご飯を振る舞う大将も、夢中でご飯を食べるむぎくんも、なんだかとても幸せそう！微笑ましい光景に、見ているこちらまで笑顔にしてもらえます。

ご満悦の笑顔も可愛い

ちなみにこの日のむぎくんは、肩に金魚がついた青いはっぴを着て、お祭り男風にかっこよくキメていたそう。はっぴを粋に着こなしてご飯をモリモリ食べる姿が、無駄に男らしくて思わず笑ってしまいます。

そしてお食事を堪能した後は、「美味しかった～。大満足！」とばかりにニッコリと笑顔を見せてくれたそうですよ。

この投稿には「大将もわんちゃんも可愛すぎ」「美食を楽しんでいるｗ」「私よりいいご飯食べてる」「大将ニッコニコやないですか！ｗ」といったコメントが寄せられ、むぎくんの可愛くて微笑ましいお食事風景は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

食いしん坊なうえに、とっても甘えん坊だというむぎくん。その可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「1210.mugi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「1210.mugi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。