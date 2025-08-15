◇第107回全国高校野球選手権第9日・２回戦 横浜5―1綾羽（2025年8月14日 甲子園）

西武、レッドソックスなどで活躍した松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）がテレビ朝日の取材で甲子園球場を訪問。母校・横浜の勝利を見届け、自身を超える152キロを計測するなど投打で活躍した2年生右腕・織田翔希投手とともに、どんな展開でも勝ち切る強さを見せたチームを称賛した。

0―1の4回からの登板でしたが、織田投手はリラックスしていましたね。初戦と比べ気持ちの持ち方が違いました。1点ビハインドの場面でも、流れを変えてやろうとか、絶対に抑えるとか、そんな力みはない。表情も良く、フォームの力感も素晴らしかった。

同時に強く感じたのが、勝ち切るチームの力です。春夏連覇の懸かる夏。98年夏は、勝って当たり前という雰囲気の中で楽な試合は一つもなかった。思い通りの試合なんかできない。試合のたびに怒られていました。自分たちの時と同様、この試合もそうでしょう。先制され、序盤に追い付けない。勝つにはロースコアという綾羽の思い通りの展開です。

でも、中盤に相手守備の乱れに乗じて逆転した。そこに「一つのミスもできない」という綾羽の思いがあったように感じます。横浜のプレッシャー、見えない圧力がエラーを呼んだのではないでしょうか。もし、エラーがなければ負けたかもしれない。ただ、本当に強いチームはそれでも勝ち切る。横浜の本当の強さが見えた一戦だったと思います。（スポニチ本紙評論家）