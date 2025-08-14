衝撃の甲子園デビューになるのではないか──。

今夏の静岡大会を取材した際、聖隷クリストファーの２年生左腕・郄部陸の投球を見て、そんな予感を抱いた。

身長175センチ、体重68キロと、体格的に目を引くわけではない。最高球速は147キロだが、超高校級というほどの数字でもない。だが、郄部のボールをひと目でも見たら、その非凡さにうならされる。

強烈な回転のかかったストレートは失速することなく、捕手のミットに突き刺さる。スピードガンの数字以上に圧力を感じるボールだ。

静岡大会準決勝・藤枝明誠戦では、６者連続奪三振をマーク。郄部の快速球は、ことごとく打者のバットの上を空過した。

甲子園でも同じようなパフォーマンスを披露できれば、高校野球ファンは郄部の逸材ぶりを実感するはず。そんな私の予想は、意外な形で裏切られることになる。

こう書くと失望したように受け取られてしまうかもしれないが、むしろ逆だ。当事者の証言をもとに、郄部の甲子園デビューを振り返ってみたい。



初戦の明秀日立戦で失点１完投勝利を挙げた聖隷クリストファーの２年生左腕・郄部陸 photo by Matsuhashi Ryuki





【視覚と脳を超越するボール】

８月９日、聖隷クリストファー対明秀学園日立（茨城）の甲子園１回戦。試合前の会見で明秀学園日立・金沢成奉監督に「郄部投手の映像を見て、どんな印象を持ちましたか？」と聞いてみた。すると、金沢監督はこう答えた。

「あのストレートは一級品ですよね。カットボールもいい。このふたつが全投球の８〜９割を占めてくる。まだ２年生なのに、自信満々で投げてくるし。将来プロにいけるピッチャーだと思います。茨城県では見たことのないレベルです」

そして、金沢監督は興味深い考察を示した。

「人間は視覚と脳の関係で、だいたいのピッチャーは『このへんで打とう』とイメージどおりにボールがくれば、打てるわけです。でも、高部くんはたぶん、視覚と脳のギャップが強いはずです。こういう球が投げられるピッチャーは、なかなかいません。ただ速いだけのピッチャーはたくさんいるんですけどね。ウチは過去にも大島高校（鹿児島）の大野稼頭央くん（現・ソフトバンク）とか、いい左ピッチャーとも対戦してきました。郄部くんもトップクラスなのだろうと思います」

視覚と脳を超越するボール。だからこそ、郄部のストレートは140キロ前後の球速であっても、空振りを奪えるのだろう。

一方、郄部を指導するベテラン指揮官・上村敏正監督は、試合前から柔和な表情で意外な内情を明かした。

「（郄部は）ものすごく気合の入る子なんですけど、緊張感もすごく持つ子なので。今日なんて食事がノドをとおらなかったみたいで......」

埼玉県出身の郄部は、中学時代に武蔵嵐山ボーイズで全国大会優勝を経験するなど、場数は踏んでいる。だが、甲子園ともなると、別次元の感覚なのだろう。

大会前、上村監督に「郄部投手にとって、どんな全国デビューになる予感がしますか？」と尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「２年生ですから、まだ弱いところもあります。体も細身ですから。とにかく、２年生で甲子園に出られたのは大きいこと。思いきってやってほしいですね。球が走らなくても、彼にとってはいい経験になると思います」

よほど状態を崩しているのだろうか......。そう勘繰ってしまうほど、弱気なトーンに聞こえた。とはいえ、大事な教え子が心配で仕方ない、親心にも感じられた。

【こんなに奥行きが使えるとは】

試合は波乱の幕開けになった。１回表に聖隷クリストファーが１点を先取。その裏、郄部が初めて甲子園のマウンドに立った。

明秀学園日立の１番打者・脇山琉維（２年）が左打席に入る。その初球、郄部がワインドアップから投じたストレートは高めに抜け、強いシュート回転がかかって脇山の右肩付近にめり込んだ。マウンド上の郄部は硬い表情で帽子を取り、脇山に謝罪した。

「初回にマウンドに上がった時、スタンドが見えるんですけど、人がいっぱいいて緊張してしまいました。気持ちが高ぶりすぎて、浮ついている感じがあって。いきなりデッドボールで、焦りました」

郄部はそう振り返る。

それでも、動揺を引きずらなかった。「周り（チームメイト）をよく見て、切り替えよう」と、犠打と三塁ゴロで二死までこぎ着ける。二死二塁で迎えた４番の強打者・野上士耀は、高めに伸びていく145キロのストレートで空振り三振に仕留めた。

その後、守備の乱れもあって３回に１点を失ったものの、郄部は５回まで被安打２と明秀学園日立の強打線を封じる。ただし、奪三振は２に留まった。

明秀学園日立の金沢監督は試合中、郄部に対して「イメージ以上や」と感じていたことを明かす。

「真っすぐでガンガンくると思っていたのに、こんなに奥行きが使えるピッチャーとは思わなかった。こんなにピッチングに幅があるなんて」

金沢監督は郄部のストレートとカットボールのコンビネーションを強く警戒していた。しかし、実際には100キロ台のカーブや130キロ弱で落ちるチェンジアップの精度も高かった。郄部にさまざまな球種を使われたことで、打者は的を絞りにくくなった。三振は少なくても、凡打の山が築かれた。

【敵チームの応援も味方に】

６回表に聖隷クリストファーが１点を勝ち越した直後、スタンドに異変が起きた。

前夜の雨と交通渋滞で到着が遅れていた、明秀学園日立の吹奏楽部員がアルプススタンドに到着。すると、一段とボリュームアップした一塁側スタンドの応援につられるように、甲子園球場に手拍子が自然発生したのだ。その波は、バックネット裏で観戦するファンにまで伝播していく。

まるで甲子園球場が一体となって、明秀学園日立を応援するようなムードが醸成された。甲子園では、これまで何度もこのような「異空間」が発生し、波乱の展開を演出してきた。高校生が平常心を保つことなど、不可能と思えるようなムードである。

ところが、マウンドの郄部は何も変わらなかった。明秀学園日立のクリーンアップを淡々と打ち取り、三者凡退に。手拍子は沈静化し、呼応するように明秀学園日立の反撃ムードはしぼんでいった。

この時、何を思っていたのか。試合後に報道陣に問われた郄部は、こう語っている。

「相手の応援団が入ってきて、自分的にリズムをつくることができて。相手の応援もあったから、自分もリズムよく投げられたのかなと思います」

つまり、敵チームの応援だというのに、郄部は自身の投球リズムをつくるのに利用したというのだ。

７回以降、テレビ中継のモニターで登板中の郄部の表情を確認して、私は言葉を失った。郄部は明秀学園日立のブラスバンドが奏でる音楽に合わせて、リズムを刻むように首を前後に動かしていたのだ。

その顔には、無垢な笑顔が広がっていた。まるで、野外コンサートを楽しむ、ひとりの聴衆のようだった。

試合後、「相手チームの応援のリズムに乗って、首を動かしていましたか？」と聞くと、郄部は爽やかに笑ってこう答えた。

「そのほうが楽しく投げられるんです」

明秀学園日立の楽器応援が始まった６回以降、郄部は３イニング連続で三者凡退に封じている。

８回表に聖隷クリストファーが３得点を奪い、スコアは５対１に。９回裏、明秀学園日立の野上が「１個下のピッチャーに抑えられていたので、最後にガツンといったろと思った」と意地の二塁打を放つ。さらに安打が出て一、三塁とチャンスをつくったが、明秀学園日立の反撃もここまでだった。

結局、郄部は９回を投げて被安打４、失点１で完投勝利。期待された奪三振は４に留まった。

【味方の援護を引き出す戦略眼】

試合後、郄部に「今日は打たせて取る投球に見えました」と印象を伝えると、こんな反応が返ってきた。

「守備からリズムをつくろうと思っていたので。初戦なので、まずは野手の足を動かそうと思いました」

つまり、金沢監督を戦慄させた「ピッチングの幅」は、チーム全体のことを考えた策略だったのだ。

郄部の武器は、超高校級のストレートだけではなかった。横の変化だけでなく、奥行きまで使える投球術。相手スタンドの応援すら味方につけてしまうメンタリティー。あえて打たせて取ることで、味方の援護を引き出す戦略眼。

この日は太陽が絶えず雲に隠れており、過ごしやすい天候だった。球数も107球に抑えられており、郄部は「そこまで疲労を感じていません」と明かしている。

聖隷クリストファーは、２回戦で３季連続甲子園出場の西日本短大付（福岡）と対戦。さらに３回戦では花巻東（岩手）と東洋大姫路（兵庫）の勝者と対戦する、「死のゾーン」に入っている。

それでも、と思ってしまう。甲子園デビューで郄部が披露した才能の数々には、多くの可能性が宿っていた。

ずば抜けた球速を出したわけでも、飛び抜けた三振数を奪ったわけでもない。しかし、郄部陸の投球からは、「伝説」の匂いが漂ってきた。