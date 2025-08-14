「Ghost of Yotei」、遠距離にも強い武器「鎖鎌」のゲームプレイ動画を公開
【Ghost of Yotei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）】 10月2日 発売予定 価格 スタンダードエディション：8,980円 デジタルデラックスエディション：9,980円 コレクターズエディション：31,980円
(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Y?tei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月2日に発売を予定しているプレイステーション 5用アクションアドベンチャー「Ghost of Yotei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」のゲームプレイ映像を公開した。
今回公開されたのは、本作に登場する武器のひとつ「鎖鎌」を使用したゲームプレイ映像。「鎖鎌」は、敵を切り裂いたり、引き寄せたりと、臨機応変に使うことができる。【『Ghost of Yotei』 ”鎖鎌”ゲームプレイ映像"】
10月2日（木）発売のPS5R?『Ghost of Y?tei』に登場する武器のひとつ、"鎖鎌"を紹介するゲームプレイ映像を公開！- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) August 12, 2025
敵を切り裂くもよし、引き寄せるもよし、臨機応変に使いこなそう！
pic.twitter.com/WCKPjxKfmT
