【Ghost of Yotei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）】 10月2日 発売予定 価格 スタンダードエディション：8,980円 デジタルデラックスエディション：9,980円 コレクターズエディション：31,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月2日に発売を予定しているプレイステーション 5用アクションアドベンチャー「Ghost of Yotei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」のゲームプレイ映像を公開した。

今回公開されたのは、本作に登場する武器のひとつ「鎖鎌」を使用したゲームプレイ映像。「鎖鎌」は、敵を切り裂いたり、引き寄せたりと、臨機応変に使うことができる。

【『Ghost of Yotei』 ”鎖鎌”ゲームプレイ映像"】

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Y?tei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

