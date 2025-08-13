ÃæÂ¼½ÓÊå»á¤¬¡ÈAED¤ò¼ê¤Ë¼ÀÁö¡É¤·¤Æ´ÑµÒµß½õ¤Ë¹×¸¥¡¢14Ç¯Á°¤ÎÌÁÍ§¤Î»à¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¾ÚÌÀ
¡¡8·î9Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J¥ê¡¼¥°¤Î²£ÉÍFCÂÐ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµã¤±¤Æ¤¤¿¡ÄÃæÂ¼½ÓÊå¤Î¹ÔÆ°¤òÃÎ¤Ã¤¿¸Î¡¦¾¾ÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¤Î»Ð¤ÎÅê¹Æ
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬µÞÉÂ
¡Ö¸åÈ¾¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£±ºÏÂÂ¦¤Î´ÑµÒ¤ÎÃæ¤ËÆÍÁ³ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¡¢´ÑµÒ¤¬ÀÊ¤«¤é¿³È½¤ËÂçÀ¼¤Ç¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¿³È½¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬´ÑµÒÀÊ¤Î°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿³È½¤ËÅÁ¤¨¤ÆÂ¨ºÂ¤Ë»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥É¥¯¥¿¡¼¤é¤¬Áö¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆµÒÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°Õ¼±²óÉü¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢J¥ê¡¼¥°¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÃÖ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëAED¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬²£ÉÍFC¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÂ¼½ÓÊå¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÂÐ±þ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡ÔÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤ËÅ¨¤âÌ£Êý¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÁª¼ê¤â´ÑµÒ¤âÃç´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¿¤¬µß¤ï¤ì¤Æ²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔAED»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼½ÓÊå¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¾¾ÅÄÄ¾¼ù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾¯¤·µã¤¤¤¿¡Õ
¡¡¾¾ÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯¤ËÎý½¬Ãæ¤ËµÞ»à¤·¤¿¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤À¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ð¤âX¤Ç¡Ô¾¾ÅÄÄ¾¼ù¤ÎÂº·É¤¹¤ëÌÁÍ§¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¥³¡¼¥Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ÎAED¤òÁö¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤Î»ö¡£µã¤±¤Æ¤¤¿¡£µß¤ï¤ì¤ëÌ¿¤¬µß¤ï¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£ÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¿¼¤¤·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÁ°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤À¡£
¡Ö¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤â¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡Ô¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Ï¤Ü¤¯¤¬¼ã¤¤º¢Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤ò¿©»ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡ÔËÍ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡Õ¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤ÏAED¤¬¤¢¤ì¤Ðµß¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃæÂ¼¤ÏAED¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤È·¼È¯³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁ°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø²£ÉÍFC¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È³Ø¤Ö¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎAED¡×¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤¬°åÎÅ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢AED¤Î½ÅÍ×À¤È¼ÂºÝ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ö¹Ö½¬²ñ¤Ë¸½Ìò»þÂå¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæÂ¼¤µ¤ó¤È¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µ½êÂ°Àè¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤â¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë2021Ç¯¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Î3¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àT¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¤·¡¢Çä¾å¶â¤òAED¤ÎÉáµÚ·¼È¯»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿14Ç¯Á°¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î»à¡£¡Èµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡É¤Î¤Ï¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£