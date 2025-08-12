Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズを更新。火曜隔週レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。

8月12日の『ラヴィット！』は「恋が始まる一言選手権2025夏」「女性だけの逆ババクイーン決定戦」を開催。スタジオゲストには大谷映美里（＝LOVE）、指原莉乃、小森隼（GENERATIONS）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、宮下結衣山中柔太朗（M!LK）が登場した。

■佐久間大介がInstagramとXで『ラヴィット！』のオフショットを公開！

佐久間は放送前に「ラヴィット！ 見てね！」というコメントとともに、“ラヴィットポーズ”をきめ、大きな瞳でこちらを見つめているショットを公開。

前髪を下ろした佐久間は白Tシャツの上にタックデザインのグレーシャツを着用。ピアス、リング、ブレスレットなどのアクセサリーはゴールドで統一している。

また放送終了後には「#ラヴィット！ ありがとうございました！」と綴り、“ラヴィットポーズ”をして首を少し傾げている別カットを公開した。

ファンからは「さっくん前髪下ろしてるのかわいすぎん？」「ビジュ良すぎて頭抱えた」「さっくん前髪重めでかわいい～似合ってる」「破壊力えぐ」「ビジュ爆発してて眼福」といった絶賛の声が寄せられている。

■佐久間大介＆ビビる大木の自撮りショットも

なお、Xでは「今日のラヴィットで、佐久間的今年1番の笑いをくださった、#ビビる大木 さん！！と (^^)」と綴り、ビビる大木と“ラヴィットポーズ”をきめた自撮りショットも公開している。

■ソロ曲『守りたい､その笑顔』のMVが再生回数1400万回を突破した佐久間大介

Snow Man

