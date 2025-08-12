世界中から人々が集う、大阪・関西万博。累計来場者は1400万人を超え、夏休みを迎えた会場は、たくさんの家族連れの明るい笑顔で弾けている。世界中のグルメも大きな魅力のひとつになっているが、実は“ある疑惑”が浮上している──。

【写真】「すっぱい臭い」「残飯」などの文字が並ぶ始末書全文やキンパセット

「食に関わる問題は、人の命に直結します。あの時の対応は、決して十分だったとは思えません」

悲痛な面持ちでそう語るのは、万博会場内の韓国料理店「景福宮（キョンボックン）」に勤務していた元従業員のAさんだ。一体、世界中から客人を迎える晴れの舞台で何が起きていたのか。

景福宮を運営するのは、東京都中央区に本社を置く『有限会社KORAIDOU』。同社のウェブサイトには、事業内容として「博覧会における参加・運営」「レストランの企画・運営」などがあげられている。

問題が起きたのは、万博開幕から約1か月が経過した5月27日のことだった。Aさんが当日の様子を振り返る。

「5月27日、ホールのスタッフがお客様に『キンパセット』（2800円）をお出ししようと、作りおいていた弁当の蓋を開けた瞬間、付け合わせのチャプチェから、ツンと鼻を突く酸っぱい匂いがしたんです。実際に複数のスタッフが匂いを嗅いでみると確かに異臭がしました。この時点ですでに4食ほどお客様に提供してしまっていたので、“これ、絶対にダメだろ”と、すぐさまその弁当をキッチンに持ち込み、社長に報告しました」

チャプチェは、春雨を野菜とともに炒めた料理だ。報告を受けた社長は、即座にチャプチェの提供を中止するよう指示したという。

始末書には「すっぱい臭いが出るままお客さんに…」

店舗では問題発覚後、当時の料理長が「始末書」を書いている。取材班はその始末書の写真を入手。そこには、料理長の署名と共に、今回の事態を引き起こした原因が綴られていた。

〈このたびは、私の不注意により5月27日に、チャプチェにすっぱい臭いが出るままお客さんに出す事態を引き起こしてしまいました。会社のルールではチャプチェは当日の朝に調理しなければならないですが前日の残飯がたくさん残って再加熱しました。（中略）今回の件を真摯に反省し、今後は再発防止に努め、全てのチャプチェは当日生産、残飯は全量廃棄をすることを誓います〉

残飯と書いてはいるが、前日に売りきることができなかった分ということだろう。別の元従業員Bさんは、前日のチャプチェを調理し直したことに加えて、不適切な食品管理によってこの事態につながった可能性を指摘する。

「チャプチェを詰めた弁当箱は、冷蔵庫で保管されることなく、レジカウンター付近に常温保存されていました。冷房がきいているとはいえ、レジは外気が入ってくる入り口付近にあります。『これからどんどん暑くなるのに、本当にこれで大丈夫なのか』と感じていました」（同前）

料理長は前述の始末書を書いた後に退職。本人に電話で一連の事案について質問をすると「ホールメイトたちから、『これちょっと匂いしますけど』と言われて回収をしました。問題が発覚してすぐに始末書を書くように指示されました。始末書はマネジャーに渡しました」と回答。取材趣旨を説明し、さらに詳しく話を聞こうとしたが、電話を切られてしまった。

「ちょうど何人ものスタッフが辞めたところで、彼は1か月程度で料理長になりました。しかしこの騒動が起きてすぐに辞めてしまいました」（元従業員Aさん）

万博当局の対応は

同店舗は、5月27日の当日中に、万博会場内の食品衛生を監督する『会場衛生監視センター』に本件を報告したという。同センターは、万博開催期間中の食品衛生および環境衛生対策を実施している。

元従業員Bさんはこう証言する。

「始末書は、KORAIDOUの担当者と万博で働く店舗スタッフ複数名が入っているLINEグループ（※現在は削除）で共有されました。異臭のする食品を提供した可能性があるのだから、当然、お客様に対して不適切な商品の回収を呼びかけますよね。万博側にも報告したということだったので、公式サイトなどで何らかの発表が掲載されるのかなって思っていたのですが……」

その後、万博や景福宮が商品回収の呼びかけや公式サイトなどに何らかの発表をすることはなかった。

この件について、博覧会協会・広報部に対して、景福宮からの報告有無や、公式サイトなどで報告をしなかったこと、今後の対応などについて問い合わせたところ、次のような回答があった。

〈5/27にリングサイドマーケットプレイス東の『景福宮』運営会社より博覧会協会会場運営局に、『自社基準ルール外の料理の提供を行った』との情報共有がありました。健康被害が発生したとの報告は受けていません。博覧会協会からは5/27に、『景福宮』運営会社に対して、万が一、健康被害を申し出る方がいらっしゃれば速やかに報告するよう指示いたしました〉

運営会社のKORAIDOUにも事実確認をしたところ、代理人弁護士を通じて回答があった。

万博側に報告をしたかどうかについては、〈ご指摘のような「異臭のするチャプチェを提供したかもしれない」、「腐った可能性のある異臭のする食品を提供をしたかもしれない」などとの報告をしたことはない。2025年5月27日、当社代表者が『当日調理したものを当日提供するという当社の自主ルールに違反し、前日に調理し冷蔵庫で保存していたものを、翌日朝、調理し直し提供した』旨の報告をした。当社代表者は、万博協会との関係に鑑み、些細なことでも報告することを旨としていたため、念の為上記報告を行ったに過ぎない」〉と回答。

チャプチェ事案は「自主ルール違反」

当事案については、〈当該店舗で、チャプチェは、キンパ弁当の付け合わせとして提供していた。当日調理したものを当日提供するという当社の自主ルールに従いお客様に提供していたが、5月27日のみ、当時の調理スタッフが、前日に調理し冷蔵庫で保存していたものを翌日（5月27日）朝に調理し直し、同日午前11時前までに来店したお客様4名に上記弁当を1食ずつ（合計4食）提供した。自主ルール違反に気づいた当社代表者は直ちに、残りのチャプチェの提供をやめさせ、再度新たな食材で調理し直し、同弁当の提供を続けさせた〉とした。

商品の保存方法については、

〈キンパ弁当は作るのに時間がかかるので、以後30分程度のオーダーに備えて事前に作り、レジ後ろの飲料コーナーに仮置きしていたが、仮置き時間は30分程度であった。飲料コーナーの真上には大型エアコンが設置されているため（なお、店全体では大型エアコンが18台設置されている）、冷房がよく効いており、入り口からの外気の影響を受けていなかった〉とし、〈5月27日の上記チャプチェは、自主ルールには違反したものではあったが、レジ後ろの飲料コーナーでの仮置きも短時間にすぎず、食品衛生上の問題はなかった〉と回答した。また、〈当該チャプチェを店内で食したお客様からの体調不良などの申し出は一切来ていない。日常的な食材の管理体制に問題はなかった〉とも回答している。

しかし始末書には「すっぱい匂いのするチャプチェ」を提供したと書かれていた。この点について、代理人弁護士を通して改めて事実確認をしたところ、以下のような回答があった。

「残飯」という表現に〈事実に反する〉

〈当社代表は、◯◯（料理長）氏に対し、当社の自主ルールに違反し前日に調理し冷蔵庫で保存しておいたものを翌日朝に調理し直し提供したことを、厳しく指摘するとともに叱責し、始末書の記載・提出を求めたためである。◯◯氏は、その際の当社代表者らへの口頭での説明で「チャプチェの味に問題はなく変な匂いもしない」と述べていたが、母国語でない日本語で書くことがそれほど得意でなかったこと、その際に携帯アプリの自動翻訳機能を利用していたようであることから、そもそも韓国語で意図した内容どおりに記載されていない可能性があるだけでなく、当社代表者からの叱責を受け許してもらおうと当社側に過度に迎合・忖度したことから、「チャプチェにすっぱい臭いが出る」とあたかも当該チャプチェの状態が悪いかのような事実に反することを書くとともに自らの責任が大きかったかのような記載をしたものと思われる。当社代表者は、当該店舗で当該チャプチェを発見した際、その匂いなどを確認するとともに直接食して確認もしたが、別段異常な臭いはなく、酸っぱいような匂いもせず、食品衛生上の問題はなかった。始末書の上記記載は事実に反する。〉

また、残飯という表現については、

〈当該チャプチェを（食事後に食べ残したご飯やおかずなど、食べきれずに残った食べ物を意味する）「残飯」と表現しているが、これも事実に反する（正しくは、前日調理したものを冷蔵庫で保存していたものを翌日朝に調理し直したもの）。

◯◯氏の始末書は、以上のように事実に反する内容を含むものであったが、当社代表者は、自らが当該チャプチェに食品衛生上の問題がなかったこと自体を確認しており、またその他の仕事にも忙殺されていたため、◯◯氏から同始末書の提出をそのまま受けた〉

とのことだった。

万博という晴れの舞台で、発覚した思わぬ疑惑──。来場者に説明する日は来るのだろうか。