ガンバ大阪がACL2に向けた新ユニフォームを発表！ホームは「威圧の黒」、アウェイは「日本の伝統文様」に

ガンバ大阪とキットサプライヤーのhummel（（株）エスエスケイ）は8日、2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）で着用するユニフォームを発表した。

クラブにとってこのACL2は、2008年のACL優勝以来の国際タイトル獲得のチャンスとなる。

Gamba Osaka 2025-26 hummel ACL2 Home

ガンバ大阪 2025-26 hummel ACL2 ホーム ユニフォーム

今季のACL2専用ユニフォームは“BEYOND STRIPES”をテーマにデザイン。「伝統へのリスペクト」と「進化していく強い意志」を反映させている。

ホームはブラックを基調色に採用。クラブの代名詞である“青黒ストライプ”を再定義し、解体・再構築でブルーのラインが交差するデザインが誕生した。「未来を照らし希望を示す光」をイメージし、チームの結束を表現したものだ。

Gamba Osaka 2025-26 hummel ACL2 Away

ガンバ大阪 2025-26 hummel ACL2 アウェイ ユニフォーム

アウェイはホワイトを基調に、「麻の葉模様」を落とし込んだ民族調とも言えるデザイン。

麻の葉模様は日本の伝統文様で、成長や強さ、さらには魔除けの意味を持つ。この模様をアシンメトリー（左右非対称）に配置し、型にはまらないチャレンジするクラブの姿勢を表現している。

シャツ、パンツ、ソックスの組み合せはこのような感じに。ホームは対戦相手に威圧感を与える全身ブラックだ。ゴールキーパーユニフォームはレッドとイエローの2色を展開。

各ユニフォームの胸部中央には小さな日の丸を配置。また、AFC（アジアサッカー連盟）の大会規定により、スポンサーロゴマークはシャツの胸部に1つだけ掲出可能となる（パンツ、ソックスは掲出不可）。

現時点でACL2の対戦相手や詳細な日程は未定。グループステージの組み合せ抽選会は8月15日に行われる。

ACL2に向けた各ユニフォームは、8月12日よりガンバ大阪のオンラインストアにて先行予約を開始。4日遅れて16日からはhummelのオンラインストアでも販売を開始する。