¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼
²»¶Áµ¡´ï¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥ß¥é¥¤¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡ÖFiiO Electronics¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ÖSnowsky ECHO MINI¡×¤ò2025Ç¯8·î8Æü¤ËÈ¯Çä¡£
3.5mm¥·¥ó¥°¥ë¡¢4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏÃ¼»Ò¤òÁõÈ÷
¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¼ê·Ú¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥¾¡Ê¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ë²»¸»¤ÎºÆÀ¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
55¥°¥é¥à¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ëDAC¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥Ê¥í¥°ÊÑ´¹²óÏ©¡Ë¤òÅëºÜ¡£DSD64/128/256¡¢WAV/FLAC 192kHz/24bit¡¢APE 96kHz/24bit¡¢MP3¡¢M4A¡¢OGG¤Î³Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
3.5¥ß¥ê¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡¢4.4¥ß¥ê¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏÃ¼»Ò¤òÁõÈ÷¡£Bluetooth 5.3¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï8GB¡¢³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÏmicroSD¡ÊºÇÂç256GB¡Ë¡£
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï1Ëü780±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤òÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï2200±ßÁ°¸å¡ÊÆ±¡Ë¡£