カージナルス戦で4回1失点の好投

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）のカージナルス戦で、投手復帰後8試合目の先発マウンドに上がり、4回8奪三振、1失点の好投を披露。米国の投球分析家は「投手・大谷」を望まない声を一蹴した。

カージナルス戦の大谷は上々の内容だった。復帰後、最長となる4回を投げて8奪三振。3回表にセーフティーバントで不運な形で先制点を許したが、それ以外は危なげないピッチング。100マイル（約160.9キロ）を超える真っすぐも連発した。

米野球専門ポッドキャスト番組「ファウルテリトリー」は日本時間9日、公式Xに「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる、米国の投球分析家ロブ・フリードマン氏のインタビュー動画を公開。同氏は「彼（大谷）の持っているものは、ただただ常識から外れているんだ。彼が投げるべきではないと思う人は私のところに来い。彼が野球界で最もえげつない投手の一人ではない？ みんな彼がどれだけ優れた投手なのかを忘れていると思う」と熱く語った。

「ただの純粋なスライダーもすごい落差で、驚かされ続ているんだ。なぜなら私は、それが彼の優れた球の一つだとは思っていなかった。ただそれは頭の中だけの話だった。彼は前の試合、それ（スライダー）で圧倒した」とした同氏。「彼がWBCで日本代表チームを締めくくったように、ドジャースのワールドシリーズを締めくくったら、野球界は崩壊するのではないかという奇妙な予測をしてしまった。もし彼が成し遂げたら、どうする？ 頭を下げるしかない」と続けた。

カージナルス戦での大谷は投手として好投するだけでなく、39号を放ってメジャー通算1000安打に到達。二刀流の輝きを見せつけていた。



（THE ANSWER編集部）