浦和FWの小森飛絢が2得点を挙げて勝利に貢献

浦和レッズFWの小森飛絢（ひいろ）は8月9日のJ1リーグ第25節の横浜FC戦に先発出場し、2得点を挙げてチームの勝利に貢献した。

こぼれ球に誰よりも早く反応し、抜群の得点感覚を持つストライカーは「嗅覚が素晴らしい」「1人だけ反応速度がレベチ」と称賛を浴びている。

小森は6月にJ2ジェフユナイテッド市原・千葉から完全移籍で浦和へ加入した。25歳の誕生日だった6日の天皇杯・モンテディオ山形戦でもゴールを決め、勢いに乗っているストライカーは、前半8分にMF金子拓郎のシュートをGKヤクブ・スウォビィクが防いだこぼれ球にすばやく反応し、左足で押し込んで2試合連続ゴールを記録。後半8分にも金子のシュートが再びスウォビィクによって防がれたところに詰めて追加点を奪った。

これで小森は浦和加入後の公式戦5試合で4ゴールと得点を量産中。得意の形からネットを揺らし続ける姿に、SNSでは「伝家の宝刀」「小森らしいゴールが出てきて安心する」「ミドルの後動き出してるの小森だけなの凄いな…」「2点ともめっちゃ小森」「この動き完璧だしもう日本代表狙える」と称賛のコメントが続々と寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）