[8.10 J1第25節](Eピース)

※18:30開始

主審:Iván Arcides Barton Cisneros

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 9 ジャーメイン良

MF 13 新井直人

MF 14 田中聡

MF 39 中村草太

MF 51 加藤陸次樹

FW 17 木下康介

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 15 中野就斗

DF 37 キム・ジュソン

MF 10 マルコス・ジュニオール

MF 24 東俊希

MF 35 中島洋太朗

FW 41 前田直輝

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 25 マテウス・ブルネッティ

DF 66 住吉ジェラニレショーン

DF 70 高木践

MF 7 カピシャーバ

MF 14 山原怜音

MF 19 松崎快

MF 47 嶋本悠大

MF 98 マテウス・ブエノ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

DF 28 吉田豊

DF 41 羽田健人

MF 6 宮本航汰

MF 11 中原輝

MF 21 矢島慎也

MF 33 乾貴士

FW 23 北川航也

監督

秋葉忠宏