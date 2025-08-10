広島vs清水 スタメン発表
[8.10 J1第25節](Eピース)
※18:30開始
主審:Iván Arcides Barton Cisneros
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 13 新井直人
MF 14 田中聡
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
DF 37 キム・ジュソン
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
FW 41 前田直輝
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 66 住吉ジェラニレショーン
DF 70 高木践
MF 7 カピシャーバ
MF 14 山原怜音
MF 19 松崎快
MF 47 嶋本悠大
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 28 吉田豊
DF 41 羽田健人
MF 6 宮本航汰
MF 11 中原輝
MF 21 矢島慎也
MF 33 乾貴士
FW 23 北川航也
監督
秋葉忠宏
