今度こそポチるーーーッ！【3COINS】ナチュラル可愛い♡「再入荷グッズ」

キッチンで役立つ【3COINS（スリーコインズ）】の再入荷グッズをチェック！ ナチュラルなデザインと使い勝手のよさを兼ね備えたアイテムは、再販を待ちわびていた人も多いはず。今回は、家事の手間を少しでも減らしながら、空間までおしゃれに整えてくれるアイテムをご紹介します。

木のあたたかみが映える「ウッドハンドル水切りバスケット ／ KITINTO」

お皿を立てやすい仕切りが特長の水切りバスケット。木製のハンドルがナチュラルな印象を添えてくれて、見える場所に置いても生活感が出にくいのが嬉しいポイント。シンプルな構造ながら、脚付きで通気性があるので、お掃除の頻度も減らせるかも。

安定感と機能性がうれしい「ステンレスボウル：Mサイズ／KITINTO」

調理の基本を支えるステンレスボウルに、すべり止めの工夫が施されたアイテム。底面にシリコン素材が使われているので、作業中も安定して扱えます。内側に目盛りがついているのもポイント。別売りのザルやフタと組み合わせれば、水切りや保存にも対応できるキッチンパートナーの爆誕です！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

