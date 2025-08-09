神村学園3年生の歩みを変えた1つの転機

7月26日から8日間、福島県で熱戦が繰り広げられた高校サッカーのインターハイ（総体）。大会初優勝を飾った神村学園（鹿児島）の3年生アタッカー・徳村楓大は、同校の中等部出身。一度はサッカーを諦めかけたが、1つの転機が今につながっている。（取材・文＝THE ANSWER編集部・橋本 啓）

高校日本一を懸けた大津（熊本）との決勝戦。気温は33.1度。肌をヒリヒリと焼き付ける真夏の厳しい日差しの中、ベンチスタートだった徳村は後半開始のピッチへ。円陣を組んで待つ仲間の元を目指し、タッチライン際から全力で走った。

スピード豊かなドリブル突破と得点力を武器に、岡山学芸館（岡山）との3回戦では1ゴール。しかし、続く山梨学院（山梨）との準々決勝でアクシデントに見舞われた。相手との接触プレーで足の甲を負傷。準決勝の尚志（福島）戦は欠場を余儀なくされた。

「怪我をしてチームに迷惑かけてしまった中で、準決勝を勝って皆がつないでくれた。決勝の舞台に持っていってくれたチームメートへの感謝と、絶対にチームのためにやるんだっていう気持ちでした」

試合は2-2のままPK戦までもつれる死闘に。一番手のキッカーだった徳村は、シュートをゴール上へ外し思わず頭を抱えた。ただ、大津はその後、2人がキックを失敗。神村学園は全員が成功して歓喜の瞬間を迎えた。

昨年の決勝戦でもピッチに立った徳村は、「去年ここで悔しい思いをして、絶対取り返しに行くっていう気持ちで日々トレーニングをやってきたので良かったです」と感慨に浸った。一方で反省も忘れなかった。延長戦も含め、シュートは0本。「シュートまでいってしっかり決め切るっていうところが今の自分の課題」と戒めた。

生まれは沖縄県。2人の兄がサッカーをしていた影響で、小学1年生の頃から「気づいたら自分もサッカーをしていた」。レベル向上への意欲が増し、小学5年の頃、Jリーグ・サガン鳥栖の下部組織への入団が決まり父親、次男の3人で佐賀県へ。沖縄には母親と長男、妹が残った。

サッカーに熱中していた中学時代、1つの転機が訪れる。「家庭の事情で、沖縄に戻らないといけないっていう風になっていたんです」。当時を振り返り、本人は「サッカーを辞めて、勉強頑張ろうかなと思っていた」。沖縄に戻るならばサッカーを続ける意思はなく、後々を考えて、勉学に励む覚悟を決めていた。

そんな折、徳村の元に届いたのが神村学園中等部からの入団オファー。「もうほとんど沖縄へ戻るって決まった段階で、中等部の松本（翔）先生から声をかけていただいて。それで中2から入った感じです」。中学で実力を伸ばし、高校でも突破力と決定力に磨きをかけ、プロ注目のタレントになった。

今後の進路については「プロの世界で活躍して後々、海外で活躍するのが目標です。まずは高校でしっかり結果を残して、プロの世界に飛び込んでって思い描いてます」。一度は諦めかけたサッカー人生だったが、1つの縁から無限の可能性を秘めた未来が開かれつつある。



（THE ANSWER編集部・橋本 啓 / Akira Hashimoto）