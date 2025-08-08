¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡Ö ²Æµ¨¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡×
¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î18Æü(¶â)¤è¤ê¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡Ö ²Æµ¨¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡×
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ7ÃúÌÜ14-4 ¥ì¥àÏ»ËÜÌÚ¥Ó¥ë B1F
¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î18Æü(¶â)¤è¤ê¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡ª
½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁÖ²÷¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚLUNCH¡Û¥í¡¼¥«¡¼¥Ü¥µ¥é¥À¥³¡¼¥¹¡¡2,800±ß(ÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÝ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãº¿å²½Êª¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥µ¥é¥À¥³¡¼¥¹¡£
Á°ºÚ¤Ë¤Ï¡¢ÌµÅü¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥½¡¼¥¹¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï°Ê²¼2¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡§
- ¥á¡¼¥×¥ë¥µ¡¼¥â¥ó¥µ¥é¥À
120g¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¤Ë¥ª¥á¥¬3¡õ¥á¡¼¥×¥ë¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¸÷¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê°ì»®¡£
¥á¡¼¥×¥ë¥µ¡¼¥â¥ó¥µ¥é¥À
- ¥Ï¡¼¥Ö¥Á¥¥ó¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À
130g¤Î¹áÁð¥Á¥¥ó¤Ë¡¢¤Ö¤É¤¦¡õ¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¥¹¥×¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ö¥Á¥¥ó¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À
¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢ËþÂ´¶¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤³¤Î²Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥ó¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡¡2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢°û¤à¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡£
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÇÁÖ¤ä¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î²Æ¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£
¿©¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡¡1
¡ÚDINNER PLAN¡Û¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡ß¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¥³¡¼¥¹¡¡28,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©(2ÆüÁ°17:00¤Þ¤Ç¡¿10Ì¾°Ê¾å¤Ï1ÆüÁ°¤Þ¤Ç)
¡¦Äó¶¡»þ´Ö¡§17:00¡Á22:30¡¡ÂÚºßÌÜ°Â¡§Ìó2»þ´ÖÂÐ¾Ý¿Í¿ô¡§2¡Á8Ì¾ÍÍ
½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡£
ÊÆ¹ñÇÀÌ³¾ÊÇ§Äê¡¦ºÇ¹â¥°¥ì¡¼¥É¡ÖUSDA PRIME BEEF¡×¤Î¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢³¤¤Î¹¬À¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢Áª¤Ù¤ë¥¹¡¼¥×¤Ê¤ÉÁ´7ÉÊ¤òÍÑ°Õ¡£
ËÜ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡¢³ÊÊÌ¤Î¿©ÂÎ¸³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
