のどかな田園風景が広がる埼玉県行田市の一角。2つのマンホールの周囲は警察による規制線に囲われ、近くのフェンス際には亡くなった4人を悼むための花束が手向けられていた。事故が起きたのは8月2日の午前9時過ぎ。下水道管の内部を調査するため、水抜きの作業が行われようとしていた。

【写真】転落事故の現場となったマンホール。他、現場に手向けられた花束なども

「マンホール内にいた作業員の1人が転落したような水音が響き、救助のためマンホールに入った3人も転落し、亡くなったのです。解剖の結果、2人は硫化水素のガスを吸ったことによる中毒死。残りの2人は中毒が原因で嘔吐した吐瀉物がのどに詰まったことによる窒息死でした」（全国紙社会部記者）

下水に含まれる汚物などの硫黄を含む物質が、細菌によって還元・分解される際に発生するのが硫化水素だ。

「高濃度の硫化水素を吸い込むと、即座に命の危険につながります。事故発生直後、マンホール内は国の基準値の15倍もの濃度が検知されました。しかし4人は防護マスクや酸素ボンベなどを身につけておらず、転落防止用の安全帯も使用していなかったようです」（前出・全国紙社会部記者）

4人は同じ土木工事会社に勤めており、全員が50代中盤で同世代。普段から同じ現場で作業することも多かったという。下水道管の点検は、今年1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、国が自治体に要請した全国調査によるものだった。

「調査対象となった下水道管の総延長は全国で約5000kmにのぼり、緊急性が高い場所ではこの夏までに優先的に調査し、結果報告することを国は求めていました。各地で下水道管の調査が急ピッチで行われていましたが、人員や機械、予算が不足しているのが実情です」（前出・全国紙社会部記者）

警察は、安全管理が充分だったかなど、業務上過失致死容疑も視野に確認を進めるという。

「先に落ちた仲間を助けに行かなければ3人は死ななかったわけですが、彼らの関係性を考えると、その選択はなかった。今後、捜査が進むにつれて安全管理の問題点などが出てくるかもしれませんが、いまは遺族も“どこに怒りをぶつければいいのか”と憔悴しきった状態です。同じような事故が起きないことを心から祈るばかりです」（遺族の知人）

一刻も早い原因究明と対策が待たれる。

※女性セブン2025年8月21・28日号