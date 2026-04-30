登録者160万人超えの人気兄妹YouTuber「中町兄妹」。動画は、兄・JP（28）と妹・中町綾（25）が、実の兄弟ならではの飾らないトークを繰り広げるというスタイルが中心。しかし、4月26日に公開した動画での“非常識”エピソードが物議を醸している。妹の中町綾が、他人の駐車場に誤って車を止めたことで、駐車場契約者の男性から怒鳴られる事態になったと明かしたのだ。視聴者のやらかしエピソードを紹介する流れで、自身も「綾もこ