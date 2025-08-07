¥Þ¥óU¥Õ¥¡¥ó¤¬°ÛÎã¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡¡1²¯¥Ý¥ó¥ÉÄ¶¤¨¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óMF³ÍÆÀ¤Ø¡È¶Ã¤¤ÎºîÀï¡É¤ò·è¹Ô
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¤½¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬°ÛÎã¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó½êÂ°¤Î21ºÐMF³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¼«¤é¤¬»ñ¶â¤òÊç¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥ó¥°¤Î¡ØGoFundMe¡Ù¥Ú¡¼¥¸¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÈÈó¸ø¼°¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¥Ð¥ì¥Ð¤Î°ÜÀÒ¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò³«»Ï¡£¥Ð¥ì¥Ð¤Ïºòµ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼ÂÎÀ©¤Î²¼¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½MF¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ±»æ¤Ï¡Ö¤³¤Î²Æ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢±Ñ¹ñÆâ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖBaleba to Man United fund¡Ê¥Ð¥ì¥Ð¤ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤ò1²¯2000Ëü¥Ý¥ó¥É¤ËÀßÄê¡£¥Ð¥ì¥Ð¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤Î°ÜÀÒ¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤ëÇ®°Õ¤¬Åê¹ÆÊ¸¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ì¥Ð³ÍÆÀ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¾ðÇ®¤¬¥¯¥é¥Ö¤òÆ°¤«¤¹Æü¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£