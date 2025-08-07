´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤Î⼈µ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¡ª¡¡ÃÓÂÞ¤Ç¡ÈÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡É³«ºÅ·èÄê
¡¡´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤Î⼈µ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬⼀Æ±¤Ë½¸¤¦¡ÖREVERB 2ND K¡Ýcosme Festival in TOKYO with Meta¡×¤¬¡¢8⽉30⽇¡Ê⼟¡Ë¡Á 8⽉31Æü¡Ê⽇¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Å¸⽰¥Û¡¼¥ëB¤Ç³«ºÅ¡£8⽉2⽇¡Ê⼟¡Ë10»þ00Ê¬¤è¤ê⼊¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÂÎ¸³²ÄÇ½¡ª¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò
¢£¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤âÇÛÉÛÍ½Äê
¡¡º£²óÂè2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖREVERB 2ND K¡Ýcosme Festival in TOKYO with Meta¡×¤Ï¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤«¤éº£¸åÏÃÂê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ⾒Æ¨¤»¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌµÎÁ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÇÃí⽬¾¦ÉÊ¤Î¥Æ¥¹¥¿¡¼¤ä¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»î¤»¤ë¤Û¤«¡¢Âè1²ó⽬¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ò»È⽤¤·¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò⾏¤¦¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Ë⼊¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹Ø⼊¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¡¼¥Ý¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡×¤âÇÛÉÛÍ½Äê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢µÇ°»£±Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½ÐÅ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡ÖArencia¡×¡¢¡ÖAriul¡×¡¢¡ÖATTATION¡×¡¢¡ÖBenove¡×¡¢¡ÖBiodance¡×¡ÖBLANC DUBU¡×¡¢¡ÖDanha Beauty¡×¡¢¡ÖFOODOLOGY¡×¡¢¡ÖILO¡×¡¢¡ÖKUMI¡×¡¢¡ÖLADOR¡×¡¢¡Ömake p¡§rem¡×¡¢¡ÖodiD¡×¡¢¡ÖPurelica¡×¡¢¡ÖROUND LAB¡×¡¢¡ÖSUPERACA¡×¡¢¡ÖTHE TOOL LAB¡×¡¢¡ÖTIRTIR¡×¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
