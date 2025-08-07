ÆüËÜ¤Çº§³è¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÃËÀµÞÁý ¡È·ëº§Áê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç²¿²ó¤âÍèÆü¡É ·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¿½¤·¹þ¤ß»¦Åþ
¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤Î·ëº§¤ò´õË¾¤·¤ÆÆüËÜ¤Çº§³è¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤ª¸«¹ç¤¤¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆüËÜ¤Çº§³è¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÃËÀµÞÁý ¡È·ëº§Áê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç²¿²ó¤âÍèÆü¡É ·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¿½¤·¹þ¤ß»¦Åþ
¥Ï¡¦¥®¥ç¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó
¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤òºî¤ë²ñ¼Ò¤Ç¸¦µæ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤®¤³¤Á¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¥Ï¡¦¥®¥ç¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡£ÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤â¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¸«¹ç¤¤¾ì½ê¤â½÷À¤Ë¿Íµ¤¤ÎËõÃã¥«¥Õ¥§¤òÁªÂò¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
»Å»ö¤Ç´Ø¤ï¤ëÀïÆ®µ¡¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÆþ²ñ¶â¤äÆüËÜ¤Þ¤Ç¤ÎÎ¹Èñ¡¢È±¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Âå¤Ê¤É¡¢¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å¡£·ëº§Áê¼ê¤¬¤ß¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ç¯¤Ë²¿²ó¤âÍèÆü¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º§³è¤ÇÍèÆü¡¡¥Ï¡¦¥®¥ç¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó
¡Ö´Ú¹ñ¤Î·ëº§Ê¸²½¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬²È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤Þ¤º¤Ë²È¤òÇã¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
30Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë·ëº§¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¥Ï¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÃËÀÂ¦¤¬²È¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ÎÃù¶â¤Ç¤Ï·ëº§¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥Ï¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ê¤éÃËÀÂ¦¤Ëµá¤á¤ë¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÁê¼êÁª¤Ó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Çº§³è¤ò¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Ç¥¤¥ê¥¨¡¡¹¿ÂçµÁ ÂåÉ½
¡Ö¤³¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤«¤é¤¤¿8000·ï¤Î¿½¹þ½ñ¤Ç¤¹¡×
´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÈÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Ç¥¤¥ê¥¨¡¡¹¿ÂçµÁ ÂåÉ½
¡Ö´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤Ï¡Ê´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î¡Ë·ëº§¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
ÁêÃÌ½ê¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀÂ¦¤Î¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤´Ú¹ñ¤Î·ëº§Ê¸²½¤¬Âç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ò´õË¾¤¹¤ëÆüËÜ¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍèÆü¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í¤È¤ª¸«¹ç¤¤¤·¤¿½÷À
¡Ö¡Ê´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤Ï¡Ë¥É¥é¥Þ¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢´°àú¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×
ÀìÌç²È¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë´Ú¹ñ¿Í¤È¤Î·ëº§¤ËÄñ¹³´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ëÂç³Ø¡¡ºûÌîÈþº´·Ã ¹Ö»Õ
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤È¤«¡¢±Ç²è¤È¤«¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª¸«¹ç¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢8¿Í¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ï¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍýÁÛ¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Ï½ä¤ê²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º§³è¤ÇÍèÆü¡¡¥Ï¡¦¥®¥ç¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ëº§³è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Ê¸²½¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ëÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡£³¤¤ò±Û¤¨¤¿·ëº§Áê¼êÃµ¤·¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£