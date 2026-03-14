これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。◆LINEで減点されてしまう婚活男女は多い婚活をしていると、相手とのやり取りはLINEがメインになります。スタンプをつければいいのか、返信が遅いのは脈ナシなのか、どんなLINEがよいか悩む人は増えています。LINEは好