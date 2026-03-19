婚活でモテない女性にはどんな特徴があるのか。恋愛・婚活コンサルタントの菊乃さんは「共働き志望と偽って成婚後に専業主婦希望を白状する女性は男性からのウケが非常に悪い。結婚相談所を成婚退会しながら、結婚に至らなかったケースもある」という――。写真＝iStock.com／monkeybusinessimages※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／monkeybusinessimages■婚活男性の間に広がる「隠れ専業主婦希望女子」リスク婚活の現場