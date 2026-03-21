会社員兼イラストレーターのもりおさんの漫画「詐欺にあった話」（全6話）がインスタグラムで合計2500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む19歳の頃、少し遠くの古着屋を目指してマイカーを走らせていた作者。信号待ちで止まっていると、突然見知らぬおじさんが車の窓を叩いてきました。「詳しいことは後で話すから、隣に座らせてほしい」というおじさんに、作者は…という内容で、読者からは「す