都内で働くAさん（32歳女性）は、「結婚するなら絶対にハイスペックで高身長な人！」と結婚相談所にて必死に婚活に励んだ。その結果、年収1000万円・高身長の外資系コンサルタントの男性と無事に成婚を果たし、周囲からは『勝ち組』と羨ましがられるように。 【写真】国民的アイドル女優→世界的企業の御曹司と結婚→離婚72歳の姿にファンも驚き「チャーミング」 しかし、半年も経たずに彼女の笑顔は消えることとなる。A