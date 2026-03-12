―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆「メンタルの安定」は、スペックやテクニック以上に重要婚活を続けていると、ふとした瞬間に「俺は一生独身かも……」という不安に襲われることがありますよね。お見合いで断られ、アプリのやり取りが途絶え、やっと会えた相手とは価値観が合わない。そんなことが数回続けば、誰だって心が折れそうになるもので