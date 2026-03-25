〈「僕も『ああ、なんか面倒くさいな』という気持ちになっていきました」…結婚10年目、妻が突然「もう我慢できない」と爆発した“決定的な理由”とは〉から続く未婚率の上昇や「中年男性の孤独死」が社会問題として騒がれ始めて久しい。しかし、当の独身男性たちは、世間が思うほど「孤独」を深刻な問題だと捉えていないという。いったいどういうことなのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、社会起業家で合同