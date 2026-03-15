「純資産100億円」を公言している実業家・与沢翼氏（43）が15日、自身のXを更新。昨年10月から開始した「婚活」のために使った費用の一部を公開。その金額に驚きの声が寄せられた。与沢氏は「昨日は、258万8510円分の洋服、買いました」と切り出し、ラグジュアリーブランド「ドルチェ＆ガッバーナ」で買い物した際のレシートを公開。さらに「載せてなかったですけど、1月22日にも258万600円分、ヴィトンで服を買ってて、婚活