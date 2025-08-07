40・50代の垢抜けに【GUの黒】！ 甘すぎずちょうどいい♡「990円キャミトップス」

暑さが続く今、黒は重たく見えてしまいがち。上手に使うなら、引き締めカラーとしてバランスよく部分使いするのもおすすめです。【GU（ジーユー）】の黒キャミは、そんなときにぴったり。\990（税込）というプチプラで、大人コーデをぐっと垢抜けさせてくれそうです。

丸みフォルムでほんのりキュートに

【GU】「バブルヘムキャミソール」\990（税込・セール価格）

胸下位置に切り替えに、丸みのあるバブルヘムがキュートなキャミソール。黒を選べば、ほんのりと甘さをプラスしながらも、全体はぐっと引き締まった見た目に仕上がります。ラフに見えがちなTシャツ × 太めパンツのコーデも、このキャミソールを重ねるだけで一気にアップデートされた印象に。立体的なシルエットが視線を引きつけ、全方位からのおしゃれ見えを叶えてくれそうです。

腰まわりのカバーにもおすすめ

【GU】「テクスチャーキャミソールミニワンピース」\990（税込・セール価格）

チュニック感覚で着られるミニワンピースは、腰まわりやお腹まわりのカバーにぴったり。ワイドパンツを合わせれば、バランスよく決まるレイヤードコーデが完成します。肩のリボンディテールがほんのりフェミニンなムードを添え、単調になりがちなモノトーンコーデに奥行きをプラス。凹凸のあるテクスチャー素材が、シンプルながらも印象的な着こなしへと導いてくれます。

Writer：Anne.M