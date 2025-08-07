Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

Nintendo Switch 2からゲームのパッケージ版に採用されている「キーカード」については、これまでも賛否両論さまざまな意見がありました。

先日、任天堂が実施したユーザーアンケートでは、「キーカード」ではなく、従来のゲームソフトを求める熱心なゲーマーの声も多数集まったようです。

「キーカード」の問題点

キーカードとは文字通り、ゲームをダウンロードするための「キー（鍵）」だけが入ったカートリッジです。物理的なメディアでありつつも、遊ぶにはインターネットに接続して、ゲームデータをダウンロードしなければなりません。

なお、ダウンロードの必要がない従来のゲームソフトは、パッケージ版として販売され「ゲームカード」と呼ばれるカートリッジが中に入っています。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

カートリッジすら存在しない完全なダウンロード版とは異なり、キーカードならプレイ後に他人に売ったり譲ったりできるなどの利点もありますが、盗難や紛失のリスクを防げるというデジタルの利点はありません。そしてゲームカードのように、オフラインで遊べるという利点もありません。

DRMの強化で制限されるユーザーの自由

任天堂のユーザー規約を見ると、デジタルダウンロードは「システム上でソフトウェアを使用するためのライセンス」に過ぎないと書かれています。

つまり、任天堂はユーザーのゲームやアカウントに制限をかけたり、違法コピーが検知されれば遠隔でコンソールを無効にすることすらできちゃいます。キーカードは、ユーザーが購入したソフトウェアを自由に使えないようにする「DRM（デジタル著作権管理）」の仕組みの1つに過ぎないというわけです。

作家・テックブロガーであり、長年の反DRM活動家であるCory Doctorow氏は、米Gizmodoのメールインタビューに対して

「キーカードは任天堂の最悪の傾向を象徴している。 任天堂は物理メディアでゲームを配布し、それによってユーザーがゲームを真に所有するという仕組みも可能だったはずです。しかし、同社は（『大乱闘スマッシュブラザーズ』など）ゲーム保存活動に対して非常に敵対的であり、サーバーをいつまで維持するかについて保証すらしていません。 その結果として『ちっぽけなプラスチック片を失くしたら、もう遊べないダウンロード専用ゲーム』が生まれたわけです。好きなだけ遊べたり、飽きたら売ったり譲ったりできるような“自分のゲーム”とはいえません」

と、やや怒りを滲ませたコメントをしています。

「遊べなくなる日」はそう遠くない？

キーカードで懸念されるのは、その寿命です。

違法なことはせずにルールを守ってプレイしていても、ゲームデータに永久にアクセスできるという保証はありません。任天堂がゲームのダウンロード用サーバーを消してしまう可能性もあるわけです。

ちなみに同社は、2023年にWii Uと3DSのeショップサービスを終了しています。どちらも10年以上運営されていたので、本体のライフサイクルより長かったとも言えますが、もう新たにソフトの購入はできません。なお、購入済みのゲームはまだダウンロードできます。

年々膨れ上がるゲームデータの容量

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

任天堂に限らず、ゲームデータの容量は年々増え続けています。他のコンソールやPCゲームでは、100GB以上のストレージを必要とするタイトルもありますが、任天堂の非力なハードはその必要を抑えてきました。

Switch 2は256GBの内蔵ストレージを備え、カートリッジは最大64GBまでデータを保存できます。初代Switchは32GBしかなかったので、本体の内部ストレージは大幅に増えましたが、現在のゲームサイズを考えるとそれでも物足りないでしょう。

ここで問題となるのが、大容量のフラッシュストレージをカードに内蔵するには、コストがかかるという点です。さらに問題なのは、任天堂がサードパーティ向けに提供しているのは64GBのカードのみで、小容量カードは任天堂しか使えないという点でした。

ただし、これは将来的に変わるかもしれません。Bluesky上のアカウント「Nintendo Patent Watch」によれば、初代Switch向けゲームカードを製造していたMacronix社が、さまざまな容量のカードを製造する準備を進めている可能性があるようです。

消えゆく物理メディアの文化

For the Jan-Aug period, for all titles with both physical and digital sales tracking, 53% of Switch software sales were done digitally compared to 52% in the same period last year.PS5 is now 78% digital vs 75% digital last year.91% of XBS software was done digitally this year vs 90% last year. - Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2024年10月19日 3:26

Circanaのアナリスト、Mat Piscatella氏は、2024年中ごろのSwitchゲーム販売の53%がダウンロード版だったと報告しています。対してPlayStation 5ではほとんどがデジタル販売です。

前述のように「物理メディア」なら、ちゃんと動作する本体さえあれば何十年経ってもプレイできますが、ダウンロード版は突然遊べなくなる可能性もあるわけです。ゲームデータそのものを所有することもできません。

また、物理メディアなら実店舗は古い在庫を捌いて新しい商品を置くために値下げを行ないますが、ダウンロード版は価格が固定されがちというデメリットも考えられます。