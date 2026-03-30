記事ポイントAIへの業務指示ファイル「CLAUDE.md」とプロ編集者の伴走で記事制作の内製化を支援企画・取材・編集判断は人間が担い、初稿執筆をAIが代替する工程設計初期プロセス設計から月次伴走、自走後のチケット制対応まで段階的にサポート株式会社アンジーが、企業の記事コンテンツ内製化を支援するサービス「KIJI Base（記事ベース）」の提供を開始しています。AIへの適切な業務指示ファイル「CLAUDE.md」とプロ編集者の伴走